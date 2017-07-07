К театру «Красный факел» съехались пожарные машины

Пожарные машины на пересечении ул. Депутатской и Революции

Днём 7 июля к театру «Красный факел» на ул. Ленина, 19 приехали несколько пожарных расчётов.





Как сообщил НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков, пожарные проводят учения — возгорания в театре нет.





Пожарные на месте сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что на учениях отрабатывают действия при пожаре на сцене театра. На месте работает 8-9 пожарных расчётов.





Пожарные у служебного въезда на территорию «Красного факела»





Пожарные расчёты на ул. Революции





Пожарные днём 7 июля у театра «Красный факел»





По легенде учений, пожарные отрабатывают возгорание на сцене театра





Напомним, что настоящий пожар случился в театре «Красный факел» в конце 2014 года. Тогда огонь вспыхнул в гримерке, на его тушение прислали несколько подразделений пожарной охраны. Возгорание произошло после спектакля «Без слов» в районе малой сцены. После правительство Новосибирской области выделило 5 млн руб. на ремонт театра.