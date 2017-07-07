К театру «Красный факел» съехались пожарные машины
Днём 7 июля к театру «Красный факел» на ул. Ленина, 19 приехали несколько пожарных расчётов.
Как сообщил НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков, пожарные проводят учения — возгорания в театре нет.
Пожарные на месте сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что на учениях отрабатывают действия при пожаре на сцене театра. На месте работает 8-9 пожарных расчётов.
Напомним, что настоящий пожар случился в театре «Красный факел» в конце 2014 года. Тогда огонь вспыхнул в гримерке, на его тушение прислали несколько подразделений пожарной охраны. Возгорание произошло после спектакля «Без слов» в районе малой сцены. После правительство Новосибирской области выделило 5 млн руб. на ремонт театра.
Ксения Евдокимова
Фото Алексея Кошлякова
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