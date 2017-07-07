Исторический пустырь в Академгородке решили отдать под застройку

Через заросший деревьями и кустами пустырь идут пешеходные тропы

Участок земли на углу ул. Демакова и Российская в Советском районе, находящийся в федеральной собственности, выставили на торги.





Информация о торгах опубликована на официальном сайте torgi.gov.ru, а также на сайте Территориального управления Росимущества в Новосибирской области.





Площадь участка — более 25 тыс. кв. м. Обременения на землю отсутствуют. Участок представляет собой большой пустырь без зданий и сооружений — в таком состоянии площадка находится уже несколько десятков лет.





В описании территории указано, что на участке можно строить многофункциональные здания и комплексы.





При кадастровой стоимости земли в 183,35 млн руб. стартовая цена на право заключения 5-летнего договора аренды установлена в 17,63 млн руб. Аукцион назначен на 8 августа, заявки будут приниматься до 2 августа.







К этому пустырю прилегает территория бывшего рынка Нижней зоны Академгородка — в 2014 году власти сообщили, что готовы отдать этот участок под «торговый спортивно-развлекательный центр с обустройством почти 4 гектаров земли под сквер».