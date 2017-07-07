Достал ружье из шкафа: СК рассказал подробности убийства школьника на улице Широкой

11-летний подросток случайно застрелил соседского мальчика
11-летний подросток случайно застрелил соседского мальчика

Стали известны обстоятельства гибели 11-летнего подростка, который был застрелен приятелем в квартире дома по ул. Широкая, 123.


Напомним, несчастный случай произошел в 19:40 в четверг, 6 июля. 11-летний подросток со своим другом-соседом пришел к бабушке и дедушке. Взрослых дома не было, и дети решили поиграть в войнушку. 


«У дедушки в шкафу хранилось заряженное гладкоствольное ружье. В какой-то момент ребенок, являющийся внуком владельцев квартиры, нажал на курок. 


Он не знал, что оружие было заряженным. Выстрел задел жизненно важные органы, мальчик скончался»,


— рассказал НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Алексей Максименко.


По данным следствия, у 75-летнего деда было разрешение на гладкоствольное охотничье ружьё ТОЗ-34. 


Сейчас СК выясняет причины, по которым пожилой мужчина хранил ружье не в сейфе, а в шкафу — собранным и заряженным.


СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ — небрежное хранение огнестрельного оружие, которое повлекло причинение смерти человеку. Максимальное наказание по этой статье — полгода лишения свободы.


Случаи, когда подростки в Новосибирске совершают убийство по неосторожности, единичны. А если детьми движет мотив, то их поступки по уровню жестокости не отличаются от поступков взрослых. Так, в 2015 году 14-летний подросток насмерть забил битой приемную мать после ссоры из-за его низкой успеваемости в школе.

Мария Шевлягина 
Фото Артёма Ленца

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