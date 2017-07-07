Кирпичом по голове: задержан новосибирец, напавший на девушку перед выпускным

Лилия Белова остаётся в тяжёлом состоянии

Полиция задержала 24-летнего новосибирца, который ночью 29 июня в центре города напал с сообщницей на 20-летнюю девушку.





Нападение произошло на ул. Семьи Шамшиных в 1:00 в четверг, 29 июня. В тот вечер 20-летняя Лилия Белова подъехала к дому своих родителей на такси — вечером она готовилась к выпускному в колледже культуры. У девушки в руках были пакеты, в которых лежали конфеты для учителей, шампанское и орехи. Она поставила пакеты на лавку около подъезда, достала телефон и начала светить в сумку, чтобы достать ключи.







Момент нападения попал на скрытые камеры





В этот момент к девушке подошла женщина и спросила сигарету. Пока девушка разговаривала с незнакомкой, сзади её кирпичом по голове ударил 24-летний мужчина. Пока нападавший бил девушку, его сообщница выхватила из рук девушки пакеты.







Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). Оперативникам и следователям удалось вычислить и задержать грабителя спустя пару дней — 3 июля.





Грабителем оказался житель Ленинского района, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.







«При обыске у него обнаружена одежда, в которой было совершено преступление. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в полиции.







5 июля мужчину арестовали, решается вопрос о переквалификации преступления по ст. 162 УК РФ (разбой). Полиция занята поисками сообщницы мужчины.







Пострадавшая Лилия Белова остаётся в тяжелом состоянии, рассказала НГС.НОВОСТИ её сестра София. «Она пролежала в реанимации несколько дней. Сейчас у неё стабильно тяжёлое состояние — состояние не ухудшается и не улучшается. Главная травма — линейный перелом черепа, череп будет сращиваться в течение полугода. Скорее всего, её выпишут, когда увидят положительную динамику», — сообщила София Белова.