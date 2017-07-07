Дожди в Новосибирске закончатся к понедельнику

Дожди уйдут из области 9 июля
Дожди уйдут из области 9 июля

Синоптики Новосибирской области рассказали о погоде на ближайшие выходные: будет тепло и дождливо.


«Вчера и сегодня мы попали в тыловую часть циклона, который ушел в районы Восточной Сибири. Вчера был самый холодный день, температура опускалась до +13…+20 градусов тепла. Этот день был на 4,7 градусов ниже климатической нормы. Сегодня утром произошло дальнейшее понижение температуры, минимальные температуры утром были от 3 до 10 градусов», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По словам синоптика, теперь температурный фон будет повышаться: ночью температуры станут +7…+13 градусов, а ночью 10 июля — до + 15 градусов. Днём температура будет от +21 градуса до +26 градусов.


«Осадки на какое-то время прекратились. Мы сейчас рассчитываем, что процессы будут связанные с движением циклонических систем из районов Казахстана, и завтра, мы полагаем, могут быть осадки, вызванные движением цикличности из районов Павлодара. А 9-го эта циклоническая система пройдет, произойдет заток высокого давления и осадки прекратятся», — отметил Ягудин.


Неустойчивая холодная погода с грозами и ветрами пришла в Новосибирск в начале недели.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

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