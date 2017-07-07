Новосибирец получил на почте пластилиновый смартфон с AliExpress

Пластилин в противоударной упаковке

Житель новосибирского микрорайона «Стрижи» получил по почте кусок пластилина вместо смартфона, который он купил в интернет-магазине AliExpress.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Александр Шишкин, утром 6 июля он пришёл в почтовое отделение № 40 на ул. Кубовой, чтобы забрать бандероль. Ему должен был прийти телефон Xiaomi Redmi 4 А, заказанный у продавца Fantacy Technology на торговой площадке AliExpress за 5716 руб. Судя по информации с сайта Почты России, бандероль в Новосибирск шла из Сингапура через Москву.







Когда работник почты вскрыла бандероль, оказалось, что в ней лежит кусок пластилина в противоударной упаковке. Как следует из акта вскрытия бандероли (копия документа есть в редакции НГС.НОВОСТИ), вес вложения составил 308 г. Когда новосибирец отслеживал путь бандероли на сайте Почты России, то бандероль весила на 4 г меньше.











По мнению Александра Шишкина, смартфон исчез из бандероли уже в России. Как рассказал мужчина, перед тем как заказать телефон, он внимательно почитал отзывы в интернет-магазине и сделал выводы, что это добросовестный продавец, который подделок не присылает. Но после получения куска пластилина мужчина всё-таки открыл спор с продавцом на AliExpress и приложил к нему видео и фотографии с кадрами вскрытия посылки.







В пресс-службе УФПС Новосибирской области сообщили, что сотрудники почты начали служебную проверку по этому случаю. «В соответствии с действующим законодательством ответ на претензию будет предоставлен в течение 30 дней», — уточнили в почтовом ведомстве.











Это уже не первый случай, когда новосибирцам вместо их заказов на AliExpress приходят другие предметы. Например, пластилин и куски древесины.

