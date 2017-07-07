Новосибирцы стали покупать больше новых машин

Продажи новых легковых машин за год выросли на 15,8 %

В Новосибирской области вырос спрос на новые легковые автомобили.





К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», сравнив ситуацию на рынке в январе – мае 2016 и 2017 годов.



Как оказалось, за 5 месяцев 2017 года жители Новосибирской области купили 5,2 тыс. новых легковых машин. В прошлом году интерес к этой категории автомобилей был заметно ниже: 4,5 тыс. проданных машин с января по май включительно. Таким образом, за год продажи новых легковых автомобилей увеличились на 15,8 %, подсчитали аналитики.



Доля, которую занимает рынок Новосибирской области, составляет 1 % от всего рынка России. В целом за 5 месяцев 2017 года россияне купили 519,9 тыс. новых легковых машин. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 10,2 %. Лидерами по числу купленных автомобилей традиционно стали Москва и Московская область, на долю которых в общей сложности приходится почти четверть российского рынка. Москвичи с января по май обзавелись 80 тыс. новых автомобилей, а жители Подмосковья купили 43 тыс. новых легковых машин.





В Новосибирске к началу 2017 года насчитывалось 433,1 тыс. легковых автомобилей. На каждую тысячу человек приходилось по 273 машины. Чаще всего новосибирцы предпочитают «Тойоты» и «Лады», выяснили аналитики.