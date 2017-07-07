Мотоциклист погиб в жёсткой аварии на левом берегу

Разбирательство на месте аварии

Вечером 6 июля ДТП на перекрёстке в Кировском районе Новосибирска закончилось гибелью мотоциклиста.





Авария произошла в 9-м часу вечера на ул. Петухова. Как видно на записи видеорегистратора, появившейся в соцсетях, мотоциклист на высокой скорости врезался в правый бок встречного Nissan Teana, который в это время поворачивал налево.





По свидетельству очевидцев, водитель мотоцикла погиб на месте.







НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.





Аварии с мотоциклистами нередко заканчиваются трагически. На этой неделе Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор 35-летнему водителю «Ниссана», который прошлым летом устроил аварию на Гусинобродском шоссе: в ней погибли мотоциклист и его 47-летняя мать.

