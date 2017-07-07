Мотоциклист погиб в жёсткой аварии на левом берегу

Разбирательство на месте аварии
Разбирательство на месте аварии

Вечером 6 июля ДТП на перекрёстке в Кировском районе Новосибирска закончилось гибелью мотоциклиста.


Авария произошла в 9-м часу вечера на ул. Петухова. Как видно на записи видеорегистратора, появившейся в соцсетях, мотоциклист на высокой скорости врезался в правый бок встречного Nissan Teana, который в это время поворачивал налево.


По свидетельству очевидцев, водитель мотоцикла погиб на месте.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.


Аварии с мотоциклистами нередко заканчиваются трагически. На этой неделе Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор 35-летнему водителю «Ниссана», который прошлым летом устроил аварию на Гусинобродском шоссе: в ней погибли мотоциклист и его 47-летняя мать.

Ольга Хмелевская
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