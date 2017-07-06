Внедорожную Lada Vesta Cross сняли вживую

Автомобили Lada Vesta SW Cross массово развозят по автосалонам, снимки живых машин опубликовало автоиздание RCI News.





Несколько автомобилей попали в объектив на платформе автовоза, уже в ближайшее время АВТОВАЗ объявит о старте продаж и начале тест-драйвов.





Напомним, универсал повышенной проходимости LADA Vesta SW Cross получил клиренс 20,3 см., а размеры машины составили 4424 мм в длину и 1785 мм в ширину. По периметру автомобиль имеет чёрный пластиковый обвес.





Моторная гамма Lada Vesta SW — бензиновые двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 и 122 л. с. Привод только передний.













