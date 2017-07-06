Новосибирск накрыло розовыми облаками

6 июля читатели НГС прислали в редакцию несколько фотографий вечернего неба

Новосибирцы вечером 6 июля массово выложили в Instagram фотографии заката.





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, небо окрасилось в розовые тона в 21:30 — закат подсвечивал облака около 40 минут. Вечернее небо над городом особенно хорошо было видно с Коммунального моста. Редакция НГС.НОВОСТИ выбрала лучшие снимки сегодняшнего неба.

#Вечерело , а мы все на работе #👩🏼‍💻 #ялюблюсвоюработу#ахудивительнаяжизньмоя#нск#новосибирск#nsk#novosibirsk_photo#небо#вечер#облака#закат#sunset Публикация от @anna_korniyasheva Июл 6 2017 в 8:19 PDT

Облака задержатся в Новосибирске до конца недели — осадки прекратятся к 9 июля. Как рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин,







с начала следующей недели температура повысится до +7...+12 градусов ночью, а днём будет до +21...+26 градусов.





В прошлый раз горожане массово выкладывали фото неба над Новосибирском 19 июня — в этот период в городе стояла жара и закаты над городом были очень красочными.