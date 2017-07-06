Новосибирск накрыло розовыми облаками
Новосибирцы вечером 6 июля массово выложили в Instagram фотографии заката.
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, небо окрасилось в розовые тона в 21:30 — закат подсвечивал облака около 40 минут. Вечернее небо над городом особенно хорошо было видно с Коммунального моста. Редакция НГС.НОВОСТИ выбрала лучшие снимки сегодняшнего неба.
Облака задержатся в Новосибирске до конца недели — осадки прекратятся к 9 июля. Как рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин,
с начала следующей недели температура повысится до +7...+12 градусов ночью, а днём будет до +21...+26 градусов.
В прошлый раз горожане массово выкладывали фото неба над Новосибирском 19 июня — в этот период в городе стояла жара и закаты над городом были очень красочными.
Мария Шевлягина
Фото читателей НГС (1, 2), instagram.com: anna_korniyasheva (3), gala_violet (4), darisueta (5)