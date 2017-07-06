Новосибирский рыбак выловил 11-килограммовую щуку

11-килограммовая щука, пойманная в Колыванском районе 
11-килограммовая щука, пойманная в Колыванском районе 

С начала июля несколько новосибирских рыбаков поймали гигантских щук, достигающих в длину до метра. 


Многие похвастались этим на форуме FishingSib. О первом крупном улове стало известно 1 июля — тогда рыбак Владимир поймал 11-килограммовую щуку на спиннинг в Оби, возле поселка Батурино в Колыванском районе. 


Владимир со своим уловом за 1 июля 
Владимир со своим уловом за 1 июля 


«Выкачивание рыбы с 6-метровой глубины показалось совсем недолгим. 


Было понятно, что экземпляр идёт хороший, но когда эта "подводная лодка" всплыла!!! Я думаю, все понимают, какие слова вырывались у меня и у друга!»


— пояснил рыбак. Вес рыбы составил 10 кг 800 г.


Новосибирец Руслан поймал 6,5-килограммовую щуку в Оби недалеко от Димитровского моста 
Новосибирец Руслан поймал 6,5-килограммовую щуку в Оби недалеко от Димитровского моста 


Другой новосибирский рыбак пару дней спустя тоже поймал гигантскую щуку — рыбина весом в 6,5 кг нашлась в Оби чуть дальше Димитровского моста вечером 4 июля. 


«С воскресенья каждый вечер я то один, то с напарником короткими рыбалками пытался поймать достойный трофей. 


Рыбка оказалась трудовая, долгожданная, пока первая достойная в этом сезоне. Плюс с первого раза "разловил" недавно приобретенный спиннинг. Вечер удался, все сложилось», — пояснил Руслан на рыболовном форуме.


Рыбак Пётр поймал двух гигантских щук в Сузунском районе Новосибирской области 
Рыбак Пётр поймал двух гигантских щук в Сузунском районе Новосибирской области 

Еще одному рыбаку повезло с крупной добычей: возле села Верх-Сузун в Сузунском районе в Оби мужчина поймал метровую щуку. «Утро встретило нас шквальным ветром, все небо было затянуто свинцовыми облаками. Порывы ветра и холодный моросящий дождик не добавляли оптимизма», — рассказал рыбак Пётр. Новосибирец поймал свой улов 6 июля.


В конце мая другая опытная рыбачка, Надежда Бронникова, поймала в диком озере под Новосибирском сазана весом 11,2 кг, но отпустила огромную рыбу.

Мария Шевлягина 
Фото fishingsib.ru

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