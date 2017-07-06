11-летний подросток застрелил соседа во время игры в «войнушку»

12-летний подросток из Новосибирска случайно застрелил соседского мальчика

Вечером 6 июля в Новосибирске два подростка играли с ружьем в гостях у дедушки с бабушкой, когда один подросток застрелил другого.





Несчастный случай произошел в Ленинском районе, в доме на ул. Широкая, 123. «По предварительной информации, 11-летний подросток пришел к бабушке с дедушкой, с ним пришел его ровесник-сосед.





У дедушки в шкафу хранилось заряженное гладкоствольное ружье. Дети игрались, целились, один в другого выстрелил. Выстрел задел жизненно важные органы, мальчик скончался»,





— рассказал НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Алексей Максименко.







В пресс-службе ведомства уточнили, что выстрел произошел около 19:40, следователи пока еще добираются до места происшествия.







Случаи, когда подростки в Новосибирске совершают убийство по неосторожности, единичны. Если детьми движет мотив, то их поступки по уровню жестокости не отличаются от поступков взрослых. Так, в 2015 году 14-летний подросток насмерть забил битой приемную мать после ссоры из-за его низкой успеваемости в школе.

