В Новосибирске сделали новый музей в доме извозчика

На сайте краеведческого музея выложен 3D-тур по старому музею «Дома Кирова» 
На сайте краеведческого музея выложен 3D-тур по старому музею «Дома Кирова» 

В июле на месте дома-музея С.М. Кирова на ул. Ленина, 23 появится «Городская усадьба Ново-Николаевска».


«Этот дом первоначально принадлежал извозчику Евсею Метлину. Концепция разработана несколько лет назад. Мы давно делаем этот музей — то денег не хватает, то рук, то сил. 


В новом музее будет показана усадьба мещанина, жившего в этом доме. Мы хотим показать, как жили люди в начале XX века»,


— рассказал НГС.НОВОСТИ директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов.


Первые экспозиции появятся на следующей неделе, после ремонта откроется только 1-й этаж, на 2-м этаже ещё идёт ремонт. В помещении будут представлены вещи из быта семьи городского извозчика. Часть экспозиции будет посвящена Александру Петухову, руководителю Обской группы, который арендовал одну из комнат в доме. 


«Дому-музею принадлежит около 10 соток земли — мы хотим сделать там конюшню. Но это будет не в этом году, в этом году мы занимаемся только домом, косметическим ремонтом», — добавил Андрей Шаповалов.


В музее уже определились с ценой входного билета в новый музей — 50 руб. 


Сейчас музей «С.М. Киров в Сибири» закрыт на реэкспозицию, а новосибирцы могут сходить в краеведческий музей на выставку уникальной посуды из фарфора и фаянса «Чай, кофе, шоколад» — в экспозиции более 500 предметов конца XVIII – начала XXI веков.

Мария Шевлягина 
Скриншот youmuseum.ru

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