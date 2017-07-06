Новосибирец пошёл под суд за гибель мраморных тараканов в ТЦ «Юпитер»

Президент благотворительного фонда «Защита сирот» пошел под суд по обвинению в самоуправстве
Президент благотворительного фонда «Защита сирот» пошел под суд по обвинению в самоуправстве

В Новосибирске начался суд по уголовному делу о самоуправстве, которое закончилось гибелью сурикатов, попугаев и мраморных и кубинских тараканов в контактном зоопарке.


49-летнего подсудимого, президента благотворительного фонда «Защита сирот» Дмитрия Доброго-Степановского обвиняют в самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), рассказала НГС.НОВОСТИ гособвинитель, помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Лисова.


Как следует из материалов дела, в 2016 году в подвале ТЦ «Юпитер» на ул. Гоголя работал контактный зоопарк. В нём жили енот, кролики, шиншилла, сурикаты, павлин, белки Дегу, хорёк, попугаи, зелёная мартышка, змеи, ёж и другие животные. По словам гособвинителя, это помещение владелице контактного зоопарка бесплатно предоставил подсудимый — Дмитрий Добрый-Степановский. Контактный зоопарк занимал подвал с 1 февраля по 30 мая 2016 года «на основании протокола о намерении сотрудничества и безвозмездного использования».


«30 мая Добрый-Степановский, достоверно зная о том, что срок этого протокола истёк, сменил замки в зоопарке, а там находилось множество животных, а также оборудование, клетки. Животные на общую сумму 512 500 руб., а оборудование на 758 тыс. руб. Всего за закрытыми замками осталось имущество на 1 млн 270 тыс. 500 руб.», — сообщила Ксения Лисова.


По её словам, владелица контактного зоопарка пришла за животными и оборудованием на следующий день, но подсудимый отказался всё это отдавать. Как пояснила сама потерпевшая во время предварительного следствия, это произошло из-за того, что контактный зоопарк накопил долг по коммунальным платежам. 


Из показаний женщины следует, что она не раз просила подсудимого освободить животных, но так ничего и не добилась. «Не имея никаких законных оснований, он удерживал чужое имущество, чем совершил самоуправство», — описала ситуацию Ксения Лисова.


По заявлению потерпевшей к делу подключилась полиция. Животные оставались у Дмитрия Доброго-Степановского почти 5 месяцев — до 26 октября, пока в зоопарк не нагрянули полицейские с обыском, рассказала гособвинитель. К этому времени часть животных уже умерла, в основном «из-за несоблюдения условий кормления и содержания», отмечает Ксения Лисова.


В частности, погибли 2 суриката, игуана, канарейка, улитки, мраморные и кубинские тараканы, попугаи, жаба.


«В денежном выражении в результате гибели, утраты животных причинён ущерб на 152 тыс. руб.», — уточнила гособвинитель.


Подсудимый находится под подпиской о невыезде.


Ранее Дмитрий Добрый-Степановский рассказывал НГС.НОВОСТИ иную версию произошедшего. По его словам, владелец контактного зоопарка исчез, задолжав арендодателю (благотворительному фонду «Защита сирот», который и возглавляет Добрый-Степановский) около 400 тыс. руб. за коммунальные услуги и благотворительные взносы. Владельцем контактного зоопарка Дмитрий Добрый-Степановский называл некоего Павла Канайкина, который перед исчезновением переоформил ИП на свою сестру. Тогда же Добрый-Степановский сообщал, что готов отдать животных владельцам, если они погасят задолженность.


Спустя полмесяца Дмитрий Добрый-Степановский также рассказывал, что брошенные хозяином животные зоопарка страдают от различных болезней и требуют дорогого лечения: у питона заросли ноздри, у ящерицы сломан позвоночник, а игуанам не хватало ультрафиолета. 

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

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