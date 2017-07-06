Новосибирец перепутал квартиры и провисел на балконе полтора часа

Мужчина перепутал чужую квартиру со своей 
Мужчина перепутал чужую квартиру со своей 

Вечером 6 июля в Ленинском районе Новосибирска молодой мужчина перелез через балконные ограждения на 10-м этаже дома и провисел снаружи дома 1,5 часа.  


Инцидент произошел около 17:00 на ул. Петропавловская, 5/1. Мужчина ворвался в чужую квартиру, забаррикадировался в комнате и перелез через ограждения балкона, рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов. На месте также работали пожарные, полиция и «скорая». 


«Мужчина под воздействием каких-то веществ вёл себя абсолютно неадекватно — сидел на ограждении балкона. Спасатели пытались наладить с ним контакт.


Спасатели не смогли войти в комнату, потому что мужчина заблокировал дверь диваном. Он живёт в соседнем подъезде, скорее всего, он просто перепутал квартиру — его квартира такая же по планировке и так же расположена»,


 — рассказал Константин Максимов.


Он отметил, что спустя час пожарный поднялся по автолестнице к мужчине, в то время как спасатели проникли в комнату. Силовым захватом его удалось повалить на балконе и передать врачам «скорой».


На прошлой неделе из окна с 7-го этажа выпал 24-летний новосибирец, он погиб на месте происшествия. Шокированные родители рассказали следователю, что в этот день у сына, пятикурсника мехмата НГУ, была защита диплома, но на неё он не явился.

Мария Шевлягина 
Фото Татьяны Фатеевой 

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