Новосибирец перепутал квартиры и провисел на балконе полтора часа

Мужчина перепутал чужую квартиру со своей

Вечером 6 июля в Ленинском районе Новосибирска молодой мужчина перелез через балконные ограждения на 10-м этаже дома и провисел снаружи дома 1,5 часа.





Инцидент произошел около 17:00 на ул. Петропавловская, 5/1. Мужчина ворвался в чужую квартиру, забаррикадировался в комнате и перелез через ограждения балкона, рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов. На месте также работали пожарные, полиция и «скорая».





«Мужчина под воздействием каких-то веществ вёл себя абсолютно неадекватно — сидел на ограждении балкона. Спасатели пытались наладить с ним контакт.





Спасатели не смогли войти в комнату, потому что мужчина заблокировал дверь диваном. Он живёт в соседнем подъезде, скорее всего, он просто перепутал квартиру — его квартира такая же по планировке и так же расположена»,





— рассказал Константин Максимов.







Он отметил, что спустя час пожарный поднялся по автолестнице к мужчине, в то время как спасатели проникли в комнату. Силовым захватом его удалось повалить на балконе и передать врачам «скорой».





На прошлой неделе из окна с 7-го этажа выпал 24-летний новосибирец, он погиб на месте происшествия. Шокированные родители рассказали следователю, что в этот день у сына, пятикурсника мехмата НГУ, была защита диплома, но на неё он не явился.