Человек-фонтан: начальником «Горфонтана» стал бывший владелец бара «Гевара»

Валерий Науменко
Валерий Науменко

Новым начальником МКУ «Городской фонтан» в Новосибирске назначен депутат горсовета Валерий Науменко.


«3 июня назначен Науменко Валерий Владимирович, он сейчас депутат горсовета», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) Юрий Сердюк.


Предыдущий начальник «Горфонтана» Александр Сумин перешёл на должность руководителя МКУ «Горзеленхоз». На должность Сумин заступил через несколько дней после того, как уволился предыдущий директор «Горзеленхоза» Юрий Ляпкин.


Сегодня, 6 июля, Валерия Науменко представили главным инженеру, механику, бухгалтеру «Горфонтана».


«Хозяйство достаточно большое: там 19 фонтанов. И это притом что одни из самых старых и знаменитых фонтанов заброшены, не на балансе. Один из самых старых фонтанов города — фонтан перед ДК Горького, очень было знаковое место, фонтан был построен в начале 50-х годов. Фонтаны очень облагораживают город, вокруг себя моментально собирают много народу. Они добавляют романтики, теплоты в сердца, навевают прохладу в знойный день, успокаивают глаза», — рассказал НГС.НОВОСТИ Валерий Науменко.


Фонтан в сквере на ул. Орджоникидзе
Фонтан в сквере на ул. Орджоникидзе


Валерию Науменко 56 лет, он окончил электроэнергетический факультет НЭТИ (сейчас — НГТУ), служил в ВВС Киевского Краснознаменного военного округа. Работал заведующим лаборатории НГТУ, замдиректора НИИ. Также известен в Новосибирске как основатель и бывший владелец бара «Гевара», который недавно переехал с ул. Серебренниковской на ул. Ленина. В 2005–2010 годах был депутатом горсовета по округу № 22, сейчас — депутат по округу № 9 и председатель Ассоциации обманутых дольщиков и инвесторов.

Ксения Евдокимова
Фото gorsovetnsk.ru (1), Густаво Зырянова (2)

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