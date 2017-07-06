С цыганами и тропическими танцовщицами: зоопарк заказал юбилей за 4,5 миллиона

В этом году зоопарк отмечает свое 70-летие

С 1 по 9 августа Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило будет праздновать 70-летний юбилей — судя по данным с сайта zakupki.gov.ru, МУП потратит на это 4,5 млн руб.





Около 3,5 млн руб. уйдут на праздничные мероприятия, сказано в документации, еще 1 млн 173 тыс. — на проведение международной конференции, которая пройдет 1, 2 и 5 августа в гостинице DoubleTree by Hilton. Часть суммы — зарплата переводчиков для иностранных гостей.







На 3 августа зоопарк запланировал экскурсию для 200 человек, но куда, в пресс-службе зоопарка уточнить не смогли. 4 августа в честь зоопарка пройдет юбилейный банкет на 200 персон.







Затем руководство зоопарка отвезет на 2 дня участников конференции на Алтай, в Чемальский район. С 6 по 8 августа 120 человек будут жить на Алтае в деревянных домиках с баней и беседками, а днем у них запланированы экскурсии в Чергинский зубрятник и на пасеку в Алтайском заповеднике.







9 августа пройдет заключительный банкет на 120 человек. Судя по сайту госзакупок, на этот вечер наймут специальных видеографов.







Помимо этого, в праздничные дни пройдут развлекательные номера, конкурсы и тематические мероприятия, концерты оперных певцов, детских хоров и музыкальных групп. Планируются выступления тропических танцовщиц, танцевальные номера артистов балета.





В программе есть и выступление «актеров оригинальных жанров» — в их числе оказались ходулисты, мимы, цыгане, барабанщики, скрипачи.





В пресс-службе зоопарка не смогли сообщить, пройдет ли эта праздничная программа на территории самого зоопарка или она будет показана только гостям конференции.





Напомним, что патриотичные новосибирцы в честь 70-летия зоопарка решили выпустить серию юбилейных монет. Коллекционный доллар Виргинских островов серии «Животные Новосибирского зоопарка» изготовила компания Katz Coins Notes & Supples Corp. Правительство Британских Виргинских островов заявило, что монеты не имеют отношения к коллекционным долларовым монетам.

