Другим ещё хуже: Новосибирская область выбыла из тройки лидеров по числу банкротов

В июне по количеству физических банкротов Новосибирская область выбыла из тройки лидеров и переместилась на пятое место

Новосибирская область опустилась на 5-е место по количеству физических банкротов (без учёта ИП) в России, уступив 3-е и 4-е места Санкт-Петербургу и Башкортостану.





В июне 1214 новосибирских банкротов (прирост за месяц — 83) опередили 1515 банкротов из Санкт-Петербурга и 1370 банкротов из Башкирии, подсчитали в федеральной юридической компании «Стопдолг».







«Рост количества банкротов в Новосибирске не прекратился: к примеру, за июнь в Новосибирске стало на 83 банкрота больше. <…> Стремительный рост банкротов в Башкирии обусловлен тем, что данная процедура в этом регионе стала набирать активность в последнее время. Также связано с тем, Башкирия по численности населения занимает 7-е место [в России], что естественно отражается на количестве банкротов», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель «Стопдолга» Алексей Дёмин.





Напомним, ранее Новосибирская область входила в тройку лидеров по числу банкротов-физлиц: в мае на каждые 100 тыс. населения в НСО был 41 банкрот. По последним подсчётам, первые 2 места традиционно удерживают Москва (2635 банкротов) и Московская область (1989 банкротов).







«Рост реальных банкротов в стране происходит крайне медленно, притом что объём просроченной задолженности в России перед банками и кредиторами свыше 90 дней превысил 1,1 трлн руб. Таким образом, [количество] потенциальных банкротов в России, имеющих просрочку более 60 дней, стремительными темпами приближается к 1 млн должников», — сообщил Дёмин.