Офисы вместо огородов: частный сектор на Большевичке отдали под снос

Большую площадку с частными домами отдадут под общественно-деловую застройку

Частный сектор на участке ул. Большевистской между Коммунальным мостом и автовокзалом обнесли металлическим забором — в мэрии Новосибирска пояснили, что ветхие дома снесут ради строительства общественного комплекса.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска, в этом месте расселяют и сносят частные дома, чтобы построить новые здания.







«Здесь планируется крупный многофункциональный общественный комплекс. Разрешение на строительство в настоящее время мэрией города Новосибирска не выдавалось», — рассказали в главном управлении архитектуры и градостроительства.







В ведомстве уточнили, что площадку в границах ул. Большевистская – Сакко и Ванцетти — Инская – Маковского до недавнего времени занимали преимущественно ветхие жилые дома, которые появились здесь в начале ХХ века. Между тем на карте градостроительного зонирования эта площадка относится к зоне делового, коммерческого и общественного назначения (ОД-1), а индивидуальные жилые дома — «к условно разрешённому» виду использования участка.







Забор на ул. Большевистской





На месте ветхих домов построят общественный комплекс





Ранее стало известно, что федеральные власти продлили ещё на год программу расселения ветхого и аварийного жилья — мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал это решение «подарком». Сверх плана за счет городского бюджета Анатолий Локоть пообещал расселить в 2017 году 6 аварийных домов.

