Офисы вместо огородов: частный сектор на Большевичке отдали под снос

Большую площадку с частными домами отдадут под общественно-деловую застройку
Большую площадку с частными домами отдадут под общественно-деловую застройку

Частный сектор на участке ул. Большевистской между Коммунальным мостом и автовокзалом обнесли металлическим забором — в мэрии Новосибирска пояснили, что ветхие дома снесут ради строительства общественного комплекса. 


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска, в этом месте расселяют и сносят частные дома, чтобы построить новые здания.


«Здесь планируется крупный многофункциональный общественный комплекс. Разрешение на строительство в настоящее время мэрией города Новосибирска не выдавалось», — рассказали в главном управлении архитектуры и градостроительства.


В ведомстве уточнили, что площадку в границах ул. Большевистская – Сакко и Ванцетти — Инская – Маковского до недавнего времени занимали преимущественно ветхие жилые дома, которые появились здесь в начале ХХ века. Между тем на карте градостроительного зонирования эта площадка относится к зоне делового, коммерческого и общественного назначения (ОД-1), а индивидуальные жилые дома — «к условно разрешённому» виду использования участка.


Забор на ул. Большевистской
Забор на ул. Большевистской


На месте ветхих домов построят общественный комплекс
На месте ветхих домов построят общественный комплекс


Ранее стало известно, что федеральные власти продлили ещё на год программу расселения ветхого и аварийного жилья — мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал это решение «подарком». Сверх плана за счет городского бюджета Анатолий Локоть пообещал расселить в 2017 году 6 аварийных домов

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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