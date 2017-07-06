«Исполнил мечту»: известный новосибирец снял с высоты красивые виды Италии
Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров сфотографировал красоты Италии с дрона.
Снимал знаменитые виды Италии Вадим в середине июня. «Просто поехал с женой в Италию, исполнил её мечту. А попутно сам поснимал местные красоты. На снимках Флоренция, Венеция, озеро Гарда», — рассказал Вадим Махоров корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».
«Сложностями в съёмке было то, что в Венеции и Флоренции было сложно найти открытую площадку без тысячи туристов и взлететь с дроном», — пояснил Вадим.
Вадим Махоров часто радует новосибирцев интересными фотографиями. Недавно фотограф сделал захватывающие снимки популярных вулканов у Петропавловска-Камчатского — Корякского и Авачинского.
Ксения Евдокимова
Фото Вадима Махорова
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