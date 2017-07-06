«Исполнил мечту»: известный новосибирец снял с высоты красивые виды Италии

Озеро Гарда
Озеро Гарда

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров сфотографировал красоты Италии с дрона.


Снимал знаменитые виды Италии Вадим в середине июня. «Просто поехал с женой в Италию, исполнил её мечту. А попутно сам поснимал местные красоты. На снимках Флоренция, Венеция, озеро Гарда», — рассказал Вадим Махоров корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Флоренция
Флоренция


Венецианская лагуна
Венецианская лагуна


Италия в середине июня
Италия в середине июня


«Сложностями в съёмке было то, что в Венеции и Флоренции было сложно найти открытую площадку без тысячи туристов и взлететь с дроном», — пояснил Вадим. 


Венеция с высоты птичьего полёта
Венеция с высоты птичьего полёта


Площадь Святого Марка в Венеции
Площадь Святого Марка в Венеции


Плотина ГЭС у озера Вальвестино
Плотина ГЭС у озера Вальвестино


Вадим отправился в Италию вместе с женой отдохнуть
Вадим отправился в Италию вместе с женой отдохнуть


Вадим Махоров часто радует новосибирцев интересными фотографиями. Недавно фотограф сделал захватывающие снимки популярных вулканов у Петропавловска-Камчатского — Корякского и Авачинского.

Ксения Евдокимова
Фото Вадима Махорова

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