«Исполнил мечту»: известный новосибирец снял с высоты красивые виды Италии

Озеро Гарда

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров сфотографировал красоты Италии с дрона.





Снимал знаменитые виды Италии Вадим в середине июня. «Просто поехал с женой в Италию, исполнил её мечту. А попутно сам поснимал местные красоты. На снимках Флоренция, Венеция, озеро Гарда», — рассказал Вадим Махоров корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».







Флоренция





Венецианская лагуна





Италия в середине июня





«Сложностями в съёмке было то, что в Венеции и Флоренции было сложно найти открытую площадку без тысячи туристов и взлететь с дроном», — пояснил Вадим.







Венеция с высоты птичьего полёта





Площадь Святого Марка в Венеции





Плотина ГЭС у озера Вальвестино





Вадим отправился в Италию вместе с женой отдохнуть





Вадим Махоров часто радует новосибирцев интересными фотографиями. Недавно фотограф сделал захватывающие снимки популярных вулканов у Петропавловска-Камчатского — Корякского и Авачинского.

