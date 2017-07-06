Сбежавшая сибирячка, которую вернул домой дальнобойщик, оказалась в больнице

Анастасия и Савелий Бондарец
Анастасия и Савелий Бондарец

Девушка, которую искали полиция и волонтеры, вернувшаяся домой благодаря дальнобойщику Александру Коневу, оказалась в больнице. Как стало известно НГС.НОВОСТИ, сейчас мама сибирячки Вероника собирает документы, чтобы оформить временную опеку над 2-летним внуком Савелием.


«Опеки на мне не было, — пояснила НГС.НОВОСТИ Вероника. — Если бы я была опекуном (когда Настя сбежала из дома с ребёнком. — А.И.) и прокараулила их... У меня уже сделана предварительная опека, ребёнок теперь на мне». 


В отделе опеки и попечительства администрации Маслянинского района корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили эту информацию, добавив, что на бабушку ребёнка будет оформлено временное опекунство. «На время лечения Анастасии малыш будет с бабушкой, — объяснила начальник отдела опеки и попечительства Анна Зейбель. — Не насовсем. Никто там никого не отбирает. Просто мама болеет... Там время покажет, как она (Анастасия. — А.И.) в дальнейшем будет чувствовать себя. Пока малыш будет под опекой». 


Заметим, что дальнобойщик Александр Конев, спасший Настю и Савелия и обещавший сначала забрать их к себе, а позже решивший для начала разобраться в ситуации, действительно съездил в село Бажинск. Водитель рассказал НГС.НОВОСТИ, что увидел обыкновенную семью, в дела которой вмешиваться не стоит. 


«Мама Насти воспитывает детей очень хорошо и как может помогает Насте, — подчеркнул Александр. — Да, действительно, Настя больна, но не настолько, как нам всем кажется. Она очень хорошо воспитывает ребёнка, и мама с отчимом ей в этом помогают». 


Александр пояснил, что ему стало известно, что девушка не просто схватила ребёнка и пустилась куда глаза глядят — её позвали в Москву друзья, пообещав пристроить её на работу и наладить её личную жизнь. Но когда узнали, что девушка поехала не одна, а с Савелием, заявили, что с ребёнком она им не нужна. «Заметьте, Настя не пошла скитаться по улице, подвергая тем самым ребёнка опасности, а сразу позвонила маме и поехала домой, — говорит дальнобойщик. —  Что плохого она сделала, кроме того, что поверила этим друзьям, что не захотела вешать на шею маме своего ребёнка, которой и так тяжело? Заметьте, она вернулась сама, и насильно её никто не тащил. То, что она говорит, что ей дома плохо живётся, так это всё болезнь, с которой борется вся семья Насти». 


Напомним, что Анастасия вместе с Савелием ушли из дома в ночь на 1 июля. 4 июля стало известно, что пропавшую мать с ребёнком вернул домой дальнобойщик

Алена Истомина
Фото vk.com/lizaalert

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