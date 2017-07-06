Названы опасные улицы Новосибирска, на ремонт которых потратят миллиард рублей

На ремонт дорог в 2018 году потратят 1 млрд руб.

В 2018 году новосибирские власти избавятся от 9 мест концентрации ДТП в городе и отремонтируют 9 дорог больше чем на 1 млрд руб.





В Новосибирске, по словам чиновников, отремонтируют дороги в тех местах, где чаще всего случаются ДТП: на ул. Первомайской, 188, Дуси Ковальчук, 12, проезде Энергетиков, 8, Троллейной, 93, перекрестках ул. Ватутина — Выставочная, Гусинобродского шоссе — Волочаевская, Красного проспекта с ул. Орджоникидзе и Достоевского, а также ул. Ватутина у остановки ГУМ.





В очагах аварийности не только кладут новый асфальт и делают тротуары, но и меняют бордюры, ставят новые дорожные знаки и светофоры.





По этой же программе власти решили отремонтировать участки улиц:







– ул. Первомайской — от Бердского шоссе до остановки «Солнечная»,



– ул. Немировича-Данченко — от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского,



– ул. Бориса Богаткова — от ул. Гаранина до ул. Кошурникова и от ул. Есенина до ул. Доватора,

– пр. Димитрова — от ул. Ленина до тоннеля Димитровского моста,

– Димитровский мост со спусками и подъемами и проезд Энергетиков,



– ул. Русскую — от кольца «Шлюз» до Бердского шоссе,

– Октябрьскую магистраль — от Красного проспекта до ул. Кирова,

– Красный проспект — от ул. Писарева до ул. Большевистской.





На ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги» власти рассчитывают потратить чуть более 1 млрд руб. Из них 451 млн выделяют из федерального бюджета, 320 млн — регионального и 275 млн — бюджета Новосибирска. На ликвидацию мест ДТП потратят 202 млн руб., на дороги — всё остальное, сообщили в пресс-центре мэрии.







В конце июня руководитель Росавтодора Роман Старовойт проверил ремонт дорог на ул. Восход, Немировича-Данченко и Петухова в Новосибирске и остался им доволен.

