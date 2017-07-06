Власти потратят 600 тысяч на уборку мусора, оставшегося от Гусинобродской барахолки

Территория рядом с Гусинобродским шоссе после закрытия барахолки 
Территория рядом с Гусинобродским шоссе после закрытия барахолки 

Власти решили очистить Дзержинский район от мусора и потратить на это больше 600 тыс. руб.


Аукцион на уборку мусора с незаконных свалок 5 июля объявило муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Дзержинка» на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет выполнить работы максимум до середины октября. 


Прием заявок на участие в конкурсе будет идти до 13 июля. Итоги аукциона подведут 17 июля. Начальная (максимальная) цена контракта — 634 993 руб. Он будет финансироваться из бюджета Новосибирска на 2017 год. 


Победителю конкурса нужно будет убрать мусор почти на 6 га. В места предстоящей уборки вошла территория бывшего Гусинобродского рынка (4,7 га), берега водоема у дома № 12«а» по ул. Бродского и участок между ул. Карьерный лог, Журинским спуском и тупиком Войкова в районе частного сектора. 


Подрядчик должен будет собрать весь мусор, вывезти его и при необходимости подсыпать очищенные свалки песком. Также ему нужно будет установить информационные знаки о запрете выброса мусора, говорится в документации. 


Гусинобродский рынок закрылся в конце 2015 года. Часть торговцев оттуда перебрались в торговый центр «НОРДМОЛЛ» на Северном объезде. Власти не один раз заявляли о том, что на месте рынка в перспективе появится станция метро «Гусинобродская». Однако пока на строительство метро у чиновников денег нет

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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