Попавшему под фуру щенку поставили титановые кости за 50 тысяч

Сбитый фурой пес в ветклинике Новосибирска
Сбитый фурой пес в ветклинике Новосибирска

Врачи ветклиники спасли жизнь щенку, которого сбила 2 июля фура в Заельцовском районе Новосибирска. 


Щенка с травмами довезли до ветклиники БЭСТ на ул. Северной. «У пса был перелом бедра, кровотечений внутренних не было, но были множественные ссадины. Лечение вышло дорогостоящим, остеосинтез (соединение обломков костей. — НГС.НОВОСТИ) — всегда недешевая операция. Пару дней щенок пробыл у нас на стационаре, потом через сутки его забрал новый владелец. Операция прошла в отделении на ул. Северной», — рассказал терапевт клиники БЭСТ.


4-месячного щенка спас случайный прохожий — он подобрал его в 8:30 в воскресенье, 2 июля, в микрорайоне «Родники». «Этого щенка привезла молодая пара на стройку "Энергомонтаж" (сейчас на ул. Краузе компания строит два здания. — НГС.НОВОСТИ)


я подходил к охранникам буквально накануне — просил отдать мне этого пса, мне не отдали, сказали, что он нужен на стройке. 


Я его иногда подкармливал — живу через дорогу, в многоэтажке. Утром охранники не уследили — пес побежал через дорогу и попал под машину, я из дома услышал дичайший визг и прибежал», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец Игорь Непугленко.


Водитель перетащил окровавленного пса на обочину и поехал дальше. Игорь решил обратится к участковому, чтобы тот оштрафовал водителя — он знает виновника ДТП лично.


«Как мне потом очевидцы рассказали, пес переходил дороге по нерегулируемому пешеходному переходу. Надо было водителю скорость сбавлять, а он летел. Я там уже лично за 2 года двух собак с подбитыми ногами подбирал, хоронил потом. Котов вечно сбивают», — добавил Непугленко. 


Несмотря на тяжелое состояние, щенка спасли — 


в местах сломанных большеберцовых костей поставили титановые пластины. 


Рентгеновский снимок щенка после аварии 
Рентгеновский снимок щенка после аварии 


Игорь Непугленко уже забрал собаку себе, с 4 июля она находится дома, но чувствует себя по-прежнему неважно. «Он вообще пока никакой, врач приходит уколы регулярно делает, но лучше ему становится. Всего на операции и лекарства ушло больше 50 тыс.», — пояснил Игорь Непугленко. 


Снимок после операции 
Снимок после операции 


В конце мая другие неравнодушные горожане не прошли мимо скулящей собаки, лежащей в подвале дома по ул. Тургенева, 227 в Октябрьском районе. При обследовании у собаки нашлась свинцовая пуля в голове

Мария Шевлягина
Фото предоставлены  зоозащитникам организации «Потеряшка – НСК»

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