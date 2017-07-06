Попавшему под фуру щенку поставили титановые кости за 50 тысяч

Сбитый фурой пес в ветклинике Новосибирска

Врачи ветклиники спасли жизнь щенку, которого сбила 2 июля фура в Заельцовском районе Новосибирска.





Щенка с травмами довезли до ветклиники БЭСТ на ул. Северной. «У пса был перелом бедра, кровотечений внутренних не было, но были множественные ссадины. Лечение вышло дорогостоящим, остеосинтез (соединение обломков костей. — НГС.НОВОСТИ) — всегда недешевая операция. Пару дней щенок пробыл у нас на стационаре, потом через сутки его забрал новый владелец. Операция прошла в отделении на ул. Северной», — рассказал терапевт клиники БЭСТ.







4-месячного щенка спас случайный прохожий — он подобрал его в 8:30 в воскресенье, 2 июля, в микрорайоне «Родники». «Этого щенка привезла молодая пара на стройку "Энергомонтаж" (сейчас на ул. Краузе компания строит два здания. — НГС.НОВОСТИ),





я подходил к охранникам буквально накануне — просил отдать мне этого пса, мне не отдали, сказали, что он нужен на стройке.





Я его иногда подкармливал — живу через дорогу, в многоэтажке. Утром охранники не уследили — пес побежал через дорогу и попал под машину, я из дома услышал дичайший визг и прибежал», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец Игорь Непугленко.







Водитель перетащил окровавленного пса на обочину и поехал дальше. Игорь решил обратится к участковому, чтобы тот оштрафовал водителя — он знает виновника ДТП лично.







«Как мне потом очевидцы рассказали, пес переходил дороге по нерегулируемому пешеходному переходу. Надо было водителю скорость сбавлять, а он летел. Я там уже лично за 2 года двух собак с подбитыми ногами подбирал, хоронил потом. Котов вечно сбивают», — добавил Непугленко.





Несмотря на тяжелое состояние, щенка спасли —





в местах сломанных большеберцовых костей поставили титановые пластины.





Рентгеновский снимок щенка после аварии





Игорь Непугленко уже забрал собаку себе, с 4 июля она находится дома, но чувствует себя по-прежнему неважно. «Он вообще пока никакой, врач приходит уколы регулярно делает, но лучше ему становится. Всего на операции и лекарства ушло больше 50 тыс.», — пояснил Игорь Непугленко.







Снимок после операции





В конце мая другие неравнодушные горожане не прошли мимо скулящей собаки, лежащей в подвале дома по ул. Тургенева, 227 в Октябрьском районе. При обследовании у собаки нашлась свинцовая пуля в голове.