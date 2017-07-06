Энергетики объявили дату нового отключения горячей воды

Горячей воды не будет с 11 по 20 июля
Горячей воды не будет с 11 по 20 июля

В Новосибирске объявили новый этап испытаний теплосетей в зоне ТЭЦ-2.


«С 11 июля специалисты АО "СИБЭКО" приступят к гидравлическим испытаниям по зоне ТЭЦ-2 (Ленинский вывод, Обской вывод, Восточный вывод). Технические работы будут вестись поэтапно, с минимизацией времени ограничения потребителям подачи горячей воды и количества одновременно отключённых потребителей», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Температура воды в кранах новосибирцев, живущих в зоне ТЭЦ-2, начнёт снижаться 10 июля с 8:00. 


Отключение горячей воды продлится с 11 по 20 июля.


Горячую воду отключат на улицах: Планировочной, Котовского — от Пермитина до Станиславского, Стартовой, Космической, Горский жилмассив, Пермитина, Выставочной, Блюхера, проспекте Маркса, Геодезической, Новогодней, Немировича-Данченко — от Лыщинского до Ватутина.


Также воды не будет в городе-парке «Ясный Берег», посёлке Восточный, ЖК «Венеция» и ЖК «Панорама».


«Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам будет происходить раньше указанной даты, по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. Для сокращения сроков работы будут вестись круглосуточно», — заверили в мэрии.


В этом году гидравлические испытания в Новосибирске начались с отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5 с 15 мая.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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