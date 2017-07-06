«СИБЭКО» недосчиталась 700 миллионов из-за отмены роста тарифов

Уменьшение инвестиций не должно отразиться на подготовку города к зиме, уверены власти

«СИБЭКО» выделила на модернизацию теплосетей в Новосибирске только 100 млн руб. из-за того, что власти отказались от повышения тарифов на 15 %.





Планировалось, что компания заложит в модернизацию оборудования в 7 раз больше инвестиций, однако от этих планов ей пришлось отказаться. Об этом 6 июля на пресс-конференции рассказал заместитель министра ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов.







«"СИБЭКО" и "Горводоканалу" пришлось поменять свои инвестиционные планы. Достаточно серьёзных ресурсов они недосчитались. <...>





Хотя те увеличения, которые были определены, полностью соответствовали законодательству. Мы вернулись в предварительные цифры. Конечно же, инвестиционные ресурсы, которые планировали направить на модернизацию и замену оборудования, а не на подключение новых абонентов, они, конечно же, значительно снижены. В частности, по "Горводоканалу" мы вынуждены предусматривать средства областного бюджета, потому что это решение вернуться в 4 % , оно оставило "Горводоканал" без инвестиционных ресурсов. 100 млн руб., которые из бюджета выделяются, они будут направлены на закрытие самых необходимых мероприятий. По "СИБЭКО" порядка 700 млн руб. — они, условно скажем, потеряли на этом решении, но у них небольшая цифра (порядка 100 млн руб.) есть, они тоже будут направлены на самые необходимые нужды по системе теплоснабжения города Новосибирска», — объяснил Денис Архипов.





Замминистра отметил, что эти изменения не повлияют на плановую подготовку теплосетей к зиме.





В конец прошлого года власти утвердили повышение тарифов ЖКХ на 15 % — «коммуналка» должна была подорожать с 1 июля 2017 года. После многочисленных протестов в течение зимы и весны губернатор Владимир Городецкий отменил это решение, а в «СИБЭКО» увидели в этом новые риски для бизнеса и помехи для реализации в регионе значимых проектов.