Ученые СО РАН отправили во Францию находки из знаменитой Денисовой пещеры

Фото Андрея Кривошапкина (archaeology.nsc.ru)

Выставку под названием «3-й человек: доисторический Алтай» проводит французский Национальный доисторический музей в Эйзи-де-Тайяк. Выставка работает с 1 июля и продлится до середины ноября.







Как сообщают в Институте археологии и этнографии СО РАН, экспозиция содержит древние находки возрастом от 55 тыс. до 40 тыс. лет назад, в разные годы обнаруженные сибирскими учеными на территории Алтая, в том числе и в так называемой Денисовой пещере, где были найдены фрагменты костей неизвестного до этого момента вида человека — денисовца. Именно этот вид был назван «Третьим», поскольку до этого момента науке были известны только современные люди и неандертальцы.





Фото Андрея Кривошапкина (archaeology.nsc.ru)





О выставке уже рассказали несколько французских СМИ. Так, в сюжете телеканала France3, посвященном выставке, рассказывается о находках в Денисовой пещере и о том влиянии, которое они оказали на современную науку. «Обнаружение "денисовца" и сегодня может привести к серьезному переосмыслению наших представлений о материальной культуре доисторических времен», — говорится в материале. «Если вы хотите посвятить день изучению истории человека, это прекрасная возможность познакомиться с недавними находками и данными полученными в самое последнее время», — рекомендует France3.