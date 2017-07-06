Новосибирцам компенсируют ставки по кредитам на подключение к газу

На подключение дома к газу новосибирцы могут взять льготный кредит до 100 тыс. руб.

Власти Новосибирской области решили помогать сибирякам гасить кредиты, которые они берут на подключение домов к природному газу.





Как сообщил 6 июля замминистра ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов, чиновники подписали соглашение с банком «Левобережный», по которому уже сейчас жители газифицированных деревень и поселков могут взять льготный кредит на подключение своего дома к природному газу.







«Сейчас мы видим, что есть ряд населённых пунктов, куда газ пришёл, а подключение по населению недостаточно активно. Здесь мы включили механизм господдержки граждан. В текущих условиях можно даже говорить, что это беспроцентный кредит. <...> По опыту прошлых лет мы видим, что это пользуется спросом», — пояснил Денис Архипов.





Замминистра отметил, что льготный кредит на сумму до 100 тыс. руб. можно взять на срок до 5 лет под 16 % годовых максимум. При этом 3/4 годовой ставки покроет областной бюджет.





Как уточнили в мэрии Новосибирска, чтобы получить кредит, заёмщик должен заключить договор с предприятием, у которого есть лицензия на проведение газовых работ в доме. Среднемесячный заработок заёмщика не должен превышать 7 МРОТ. Это правило действует для тех, кто работает в бюджетной или внебюджетной сфере — единственное исключение сделали для работников сельскохозяйственных предприятий: их зарплата не должна быть больше 10 минимальных зарплат. Суммы минимальных зарплат указаны в «Региональном соглашении о минимальной заработной плате в Новосибирской области» от 29 ноября 2016 года.





Напомним, что в прошлом году власти Новосибирской области вложили в газификацию региона 175 млн руб.