Видео: полиция с погоней и стрельбой задержала убийцу сибирячки в розовом сарафане

Елена Кривоносова пропала 26 июня
Елена Кривоносова пропала 26 июня

Сотрудники ГИБДД задержали убийцу 40-летней жительницы Новосибирска Елены Кривоносовой — напомним, сегодня утром стало известно, что числившуюся в розыске сибирячку обнаружили мертвой. Убийцей оказался 33-летний мужчина, с которым она познакомилась в день своей гибели.


«26 июня она познакомилась на сайте знакомств, неизвестно на каком сайте — у неё все знакомства были в телефоне. Съездила на свидание, потом приехала домой, собрала вещи, маме сказала, что поехала на пляж, и после этого её никто не видел», — рассказали НГС.НОВОСТИ родные Елены.


По данным следствия, Елена со своим новым знакомым решила поехать на берег Обского моря в Бердск. По пути на пляж, рассказали в полиции, они поссорились, и Елена остановила машину в районе ул. Химзаводской в Бердске. Там мужчина три раза ударил её ножом — что именно вызвало такую ярость, в полиции пока не говорят.


«Затем злоумышленник поместил тело потерпевшей в багажник её автомобиля, отвёз и закопал его в лесном массиве Искитимского района. При этом фигурант дела завладел автомашиной потерпевшей, намереваясь распоряжаться ею по своему усмотрению», — рассказали в СК.


По дороге из Искитимского района в Новосибирск убийца решил завернуть в Бердск — там его и выследили сотрудники уголовного розыска. Ночью 2 июля на одной из улиц Бердска сотрудники ДПС заметили машину, похожую по описанию на ту, в которой ездил преступник, и попытались ее остановить.


Однако водитель увеличил скорость и выехал на Чуйский тракт: машина мчалась на красный и выезжала на «встречку», пытаясь уйти от погони. 


«Он успел доехать по трассе до поворота на Черепаново. Но там его ждали патрули, которые перекрыли трассу фурами — увидев это, подозреваемый развернулся и поехал снова в сторону Бердска», — 


рассказали подробности ночной погони в полиции.


Чтобы остановить машину, инспекторам ДПС пришлось стрелять по колесам — одна пуля пробила шину заднего колеса, вторая — диск и повредила подвеску, только после этого иномарка беглеца остановилась. «Но даже после этого при задержании мужчина пытался оказать сопротивление», — отметили в полиции.


Задержание попало в кадр видеорегистратора патрульной машины:



По данным полиции и СК, подозреваемый несколько раз был в колонии по ст. 159 УК РФ (мошенничество), после освобождения нигде не работал, принимал наркотики. 5 июля он признался в убийстве Елены и показал место, где спрятал тело — он закопал его в лесополосе. Завтра, 7 июля, Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу на время расследования.

Ксения Евдокимова
Фото и видео предоставлены пресс-службой ГУ МВД по НСО

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