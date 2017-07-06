«Доходило до 300 тысяч»: приставы арестовали машину новосибирца, чтобы он оплатил чужие долги

Виталий Шелков обнаружил, что на него записали долги бывшего владельца машины

Судебные приставы наложили арест на внедорожник новосибирца за долги бывшего владельца — ситуацию объяснили «невнятным ответом» от ГИБДД. Обнаружил это Виталий Шелков, когда попытался продать свой «Лэнд Ровер Дискавери».







«Я дозвонился до приставов на Красном проспекте и сказал, что на машину наложены ограничения, а штраф — не мой. На что мне сказали: "Самый легкий и простой способ для вас — оплатить его [прежнего владельца] штрафы. А если хотите тяжелый вариант, вам нужно будет сюда приехать, написать заявление на имя руководителя. Его рассмотрят в течение 20 дней. Потом вы поедете в ГАИ, там тоже 20 дней будут рассматривать и проверять информацию, а потом снимут арест". Я говорю: "Но за это время его снова наложат". На это мне ответили: "Поэтому самый простой способ — платить долги"», — пересказал телефонный диалог мужчина.





Как выяснил новосибирец, огромные долги накопил мужчина, который ездил на этом авто еще 7 лет назад.





«Сумма долга постоянно меняется — доходило до 300 тыс. Есть штрафы по 1 тыс., есть по 12 тыс., 17 тыс., плюс какие-то алименты или кредиты», — говорит Виталий.





Виталий купил «Лэнд Ровер Дискавери» совсем недавно — весной этого года — и уже тогда столкнулся с первыми проблемами: попытавшись поставить машину на учет в ГИБДД, он узнал, что на авто наложены ограничения. Тогда мужчина собрал все необходимые документы, отнёс их в Госавтоинспекцию, и с внедорожника сняли арест.





Однако через месяц история повторилась — машину снова арестовали. Виталий, в свою очередь, планировал продать её и поехать с детьми в отпуск. Но сделать это не получилось: как только потенциальные покупатели узнавали, что на машину наложены ограничения, они отказывались от сделки.





В УФССП новосибирцу пояснили, что сведения о машине приставам дали в ГИБДД. Однако в ГАИ заявили, что запросов к ним не было. В подтверждение в областной ГИБДД Виталию дали справку, в которой указали, что с 1 января по 13 июня в Госавтоинспекцию не приходило запроса от приставов на его машину (документ имеется в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ).





«В ГАИ мне сказали, что к ним по сотне человек в месяц приходят с такой проблемой», — поделился Виталий.







Корреспонденту НГС.НОВОСТИ в службе судебных приставов заявили, что запрос в ГИБДД все-таки отправляли. А в ответ ГИБДД 26 марта прислала список всех машин, которые были зарегистрированы на должника — в их числе оказался и «Лэнд Ровер Дискавери», еще со старым госномером. При этом из ответа ГАИ не было понятно, снята ли машина с учёта.





Поэтому в УФССП посчитали, что машина до сих пор принадлежит должнику и наложили на нее ограничения, объяснив это «неясной формулировкой в ответе ГИБДД».







На момент публикации новости в УФССП сообщили, что приставы сняли ограничения с внедорожника новосибирца. При этом в пресс-службе посоветовали всем, кто сталкивается с «подобным конфузом» приходить лично на приём к приставу-исполнителю с паспортом на машину. «Так как взаимодействие происходит на федеральном уровне, изменить что-либо на региональном уровне не представляется возможным», — констатировали в ведомстве.





Виталий Шелков, в свою очередь, недоумевает, почему судебные приставы перед наложением ареста не уточняют в ГИБДД, принадлежит ли должнику сейчас машина. «Хотелось бы, чтобы делали все без моего участия. Если нужно какое-то заявление, пусть приезжают ко мне домой. Я не могу каждый месяц к ним [судебным приставам] ездить, а потом все по новой. И хотелось бы, чтобы главный пристав попросил извинения», — заявил оскорбленный новосибирец.





Это не первый скандал с ошибками в работе приставов по базам данных ГИБДД — например, на прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о случае, который произошел с 53-летним инвалидом войны Андреем Манторовым. В конце мая судебные приставы заморозили его банковский счет за уже заплаченный штраф.