«Все, больше не приедем»: в многолюдный микрорайон на левом берегу перестали ездить маршрутки

Новый маршрут резко сократил количество рейсов

Новый маршрут № 314 от железнодорожного вокзала к густонаселенному обществу «Марусино 1» проработал по графику меньше недели — теперь жителям приходится ждать маршрутку по 1,5 часа.







«Неделю назад они начали сбои и всем сказали, что мы переходим на [интервал в один] час, — рассказал НГС.НОВОСТИ член правления ДНТ «Марусино 1» Дмитрий Кашицын. — А потом, несмотря на этот час, они вообще перестали приезжать. В итоге люди с вокзала не могли приехать, по полтора часа ждали машины. И с нашего ДНТ иногда машины тоже не приходят. Они как бы ездят, но появляются своевольно — захотели, приехали».







По его словам, в первые дни маршрутки ездили полупустые. «Но это же новая маршрутка, естественно, людей сразу нет. Но хотя бы каждый час бы ездили, люди бы были довольны, но даже этого нет», — пояснил мужчина.







По словам охранника общества, перед которым проходят все машины, вчера до обеда было всего три маршрутки, а после обеда до 18 часов — одна. «Да перестали, все, бросили они, ни одной нет. Когда пустили, ходило 5 маршрутов, а потом все меньше и меньше. Они еще вчера сказали, что больше не приедем», — рассказал он.







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Напомним, новый маршрут № 314 от вокзала Новосибирск-Главный в дачное некоммерческое партнерство «Усадьба Марьино» в селе Марусино был запущен 1 июля. Необходимость в нем возникла «в связи с активным заселением территорий Криводановского сельсовета и переездом граждан на постоянное место жительства в дачные общества», — пояснили тогда в минтрансе Новосибирской области.

