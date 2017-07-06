В Новосибирске открылась итальянская кофейня с камином и сторожевым котом под потолком

Интерьер кафе больше напоминает квартиру. Фото Стаса Соколова
Интерьер кафе больше напоминает квартиру. Фото Стаса Соколова


Cappuccini — это уже второе заведение под этим названием, первая точка работает уже несколько лет в глубине жилого квартала на ул. Галущака. Новое кафе просторней, хотя в нем отсутствует алкоголь (по соседству находится лечебное учреждение — стоматологический кабинет). Нет в заведении и собственной кухни — вся выпечка поступает сюда из первой точки сети и на месте только разогревается. 


Игрушечный кот смотрит на входящих скептически. Фото Стаса Соколова
Игрушечный кот смотрит на входящих скептически. Фото Стаса Соколова


В зале всего четыре столика и несколько мест у окна. Из декора — электрический камин с кукольной композицией, изображающей кофепитие и фигуру кота под потолком, который смотрит на приходящих в заведение с маленького балкончика.


В первом кафе Cappuccini можно заказать бокал вина, в новом заведении доступен только сидр. Фото Стаса Соколова
В первом кафе Cappuccini можно заказать бокал вина, в новом заведении доступен только сидр. Фото Стаса Соколова


В кафе можно заказать выпечку, печенье, пироги, торты собственного производства. Например, маленькая закрытая пицца кальцоне стоит 180 руб., порция торта с черемухой — 145 руб., 100 грамм печенья кантуччи — 150 руб. Порция капучино стоит 150 руб.


Ближайшие соседи Cappuccini в этом районе — открывшееся в этом году кафе «Мамин Сибиряк», «Домашняя пельменная» и чайная «Те Гуань инь».

Стас Соколов
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