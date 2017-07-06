Пропавшую сибирячку в розовом сарафане нашли мертвой

Елена Кривоносова
Елена Кривоносова

40-летнюю Елену Кривоносову из Ленинского района Новосибирска нашли погибшей.


Об этом 6 июля сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». В Следственном управлении СКР по Новосибирской области пообещали рассказать подробности случившегося в ближайшее время.


Пропавшая последний раз общалась с родственниками вечером 26 июня — тогда она сообщила близким, что собралась на пляж в районе ОбьГЭС на своей чёрной Toyota RAV4. 28 июня женщина должна была выйти на работу, но там не появилась. 29 июня родственники женщины подали заявление в полицию о пропаже. К поискам подключились поисковые отряды «ДоброСпас» и «Лиза Алерт».


По данным ГУ МВД по НСО, Елена Кривоносова живёт в частном доме в Ленинском районе. В день своего исчезновения она была одета в розовый сарафан и белые босоножки. Родственники Елены рассказывали, что в день исчезновения она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. «Съездила на свидание, потом приехала домой, собрала вещи, маме сказала, что поехала на пляж, и после этого её никто не видел», — рассказывала тогда НГС.НОВОСТИ сестра пропавшей. 


3 июля стало известно, что правоохранительные органы нашли Toyota RAV4 пропавшей.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по НСО

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