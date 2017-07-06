Губернатор со скандалом уволил начальника департамента лесного хозяйства

Вячеслав Дубовицкий пробыл в кресле руководителя департамента лесного хозяйства меньше года

Глава областного департамента лесного хозяйства Вячеслав Дубовицкий подал в отставку после скандала с арендой тогучинского леса.







Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о расторжении служебного контракта 5 июля. Исполнять обязанности начальника будет замглавы департамента Евгений Рыжков, сообщила НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы губернатора и правительства НСО Татьяна Асадчая.





Вячеслав Дубовицкий возглавил департамент в октябре 2016 года, сменив Сергея Швеца. Дубовицкий родился в 1973 году в городе Рудный Кустанайской области Казахстана. Он занял пост начальника департамента в конце 2016 года. До этого он работал заместителем руководителя. Дубовицкий женат, у него четверо детей.





Вопрос о снятии чиновника с поста начальника департамента встал на сессии областного парламента 29 июня. Депутат Олег Сметанин поднял вопрос об увольнении министра сельского хозяйства Василия Пронькина и главы департамента лесного хозяйства Вячеслава Дубовицкого после истории, связанной с арендой 258 тыс. га тогучинского леса.