Губернатор со скандалом уволил начальника департамента лесного хозяйства

Вячеслав Дубовицкий пробыл в кресле руководителя департамента лесного хозяйства меньше года 
Вячеслав Дубовицкий пробыл в кресле руководителя департамента лесного хозяйства меньше года 

Глава областного департамента лесного хозяйства Вячеслав Дубовицкий подал в отставку после скандала с арендой тогучинского леса.


Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о расторжении служебного контракта 5 июля. Исполнять обязанности начальника будет замглавы департамента Евгений Рыжков, сообщила НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы губернатора и правительства НСО Татьяна Асадчая.


Вячеслав Дубовицкий возглавил департамент в октябре 2016 года, сменив Сергея Швеца. Дубовицкий родился в 1973 году в городе Рудный Кустанайской области Казахстана. Он занял пост начальника департамента в конце 2016 года. До этого он работал заместителем руководителя. Дубовицкий женат, у него четверо детей. 


Вопрос о снятии чиновника с поста начальника департамента встал на сессии областного парламента 29 июня. Депутат Олег Сметанин поднял вопрос об увольнении министра сельского хозяйства Василия Пронькина и главы департамента лесного хозяйства Вячеслава Дубовицкого после истории, связанной с арендой 258 тыс. га тогучинского леса.

Ольга Власова
Фото dlh.nso.ru

Прочтений: 1299
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено