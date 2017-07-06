На площади Маркса выстроилась очередь к ВИЧ-мобилю

Новосибирцы выстроились в очередь перед ВИЧ-мобилем
Новосибирцы выстроились в очередь перед ВИЧ-мобилем

Днём 6 июля новосибирцы собрались в небольшую очередь возле выхода из метро на пл. Маркса, чтобы пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. К 16:00, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, у передвижного пункта собралось с десяток новосибирцев.


Как пояснили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, ВИЧ-мобиль простоит до 19:00.


«Экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около 15 минут, после этой процедуры пациенту сообщают результат теста», — рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.


Как пояснила НГС.НОВОСТИ завотделом профилактики городской инфекционной клинической больницы № 1 (подразделение «Центр по профилактике и борьбе со СПИД») Елена Пудова, у желающих пройти экспресс-тест берется слюна изо рта или кровь из пальца. За неполный день через мобильный пункт медицинской профилактики проходят в среднем от 20 до 100 человек. Всего с начала года экспресс-тесты в передвижном пункте медицинской профилактики сдали больше 2000 новосибирцев, примерно у 7 % из них специалисты обнаружили ВИЧ.


«Очень редко когда мы не выявляем вообще ни одного человека [с ВИЧ], в основном от 1 до 10 человек [за день]», — уточнила Елена Пудова.


У желающих пройти экспресс-тест берут слюну изо рта или кровь из пальца
У желающих пройти экспресс-тест берут слюну изо рта или кровь из пальца


Пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ в этом месяце можно будет и на других площадках. 14 июля с 15:00 до 19:00 ВИЧ-мобиль будет работать перед зданием вокзала Новосибирск-Главный. 20 июля сдать тест можно будет на площадке перед ТЦ «Голден Парк» (ул. Курчатова, 1) с 15:00 до 19:00. 28 июля ВИЧ-мобиль будет ждать новосибирцев перед ДК им. Чкалова с 15:00 до 19:00, а 29 июля — на пл. Ленина с 11:00 до 17:00.


Проверка на ВИЧ занимает немного времени
Проверка на ВИЧ занимает немного времени


Передвижной пункт медосвидетельствования на ВИЧ появился в Новосибирске в декабре 2015 года. Однако врачи подчеркивают, что быстрый тест не дает 100%-ной гарантии диагноза и требует дополнительного подтверждения.

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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