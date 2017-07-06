Новосибирцев позвали бесплатно смотреть кино на траве в Нарымском сквере

Новосибирцам покажут 7 фильмов молодых российских режиссеров

В Нарымском сквере 7 июля начнется сезон просмотра кино на траве — горожанам покажут шесть короткометражек молодых российских режиссёров.







Эти фильмы — участники всемирного фестиваля уличного кино, они побывали уже во многих городах и теперь их покажут в Новосибирске. В шорт-лист в этом году вошли мелодрамы «По пути», «Шаги твои», «Сквозь пальцы», комедия «Наружка», фантастическая драма «Каждый 88» и «Про любовь».





«Все фильмы разные, они направлены на то, чтобы вызвать эмоции, чтобы люди задумались о себе, о своём будущем — что-то будет про семью, что-то про друзей», — рассказала НГС.НОВОСТИ специалист по работе с молодёжью молодежного центра «Содружество» Надежда Кузьменко.





Показывать фильмы в Нарымском сквере будут каждую пятницу, ближайший сеанс — завтра, 7 июля, начнется он в 21:00.





Как уточнили организаторы, пока отменять мероприятие из-за погоды они не планируют.







В августе посмотреть кино на траве можно будет и в Заельцовском парке — во время сеансов, кстати, зрители будут голосовать за понравившиеся фильмы светом фонариков.





В прошлом году новосибирцы тоже смотрели кино на траве в Нарымском сквере, но тогда там же устраивали еще и курсы, на которых можно было научиться жонглировать и танцевать.