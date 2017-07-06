Важную дорогу в Ленинском районе решили перекрыть на месяц

Перекрёсток ул. Ватутина и Котовского
Перекрёсток ул. Ватутина и Котовского

В Новосибирске из-за капремонта тепловой камеры в августе закроется проезд по ул. Котовского в Ленинском районе. Перекроют дорогу на целый месяц.


5 июля исполняющий обязанности мэра Новосибирска Геннадий Захаров подписал постановление о временном прекращении и ограничении движения по ул. Котовского и Ватутина.


«Ввести с 10.08.2017 по 08.09.2017 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Котовского путем закрытия проезжей части в районе дома № 11, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования», — говорится в документе.


Кроме того, будет временно ограничен проезд по ул. Ватутина — дорогу на пересечении с ул. Котовского сузят на 8 м.


Дорогу возле дома № 11 на ул. Котовского закроют
Дорогу возле дома № 11 на ул. Котовского закроют


Проезд по дороге ограничат из-за земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры по ул. Котовского, проводить которые будет АО «ТеплоЭнергоСтрой».


В этом году в городе активно идёт ремонт теплотрасс, из-за чего властям приходится сужать дороги или вовсе закрывать по ним проезд. В июне в Ленинском районе уже сужали три дороги из-за аварийных работ.


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Ксения Евдокимова
Скрин yandex.ru/maps (1), фрагмент карты 2ГИС (2)

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