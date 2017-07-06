Два механика превратили квартиру в теплицу, где росла конопля

Новосибирцы создали конопле комфортные условия для роста

В Новосибирске полицейские обнаружили квартиру, в которой двое рабочих сделали лабораторию по выращиванию конопли.







По данным полиции, выращиванием конопли занимались 47-летний рабочий завода и 35-летний механик СТО. В квартире одного из них они решили сделать лабораторию для выращивания растения.





«Готовый наркотик, расфасованный в полимерные пакеты, подозреваемые хранили в гаражном боксе в Октябрьском районе. Они отдавали марихуану клиентам из рук в руки», — рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.









Всего оперативники обнаружили 250 пакетов с марихуаной общим весом 247 г, а также 18 кустов конопли.







Где именно находится квартира, в пресс-службе полиции уточнить не смогли: «Информацию не разглашаем в интересах следствия», — прокомментировали в ведомстве. В полиции также не смогли сказать, что подтолкнуло мужчин заняться криминальным бизнесом.





Сейчас мужчин подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Они находятся под стражей.





Полиция не первый раз находит в Новосибирске места, где незаконно выращивают коноплю. В прошлом году в суде уже было дело двух мужчин, которые выращивали наркотики в арендованном гараже. Суд отправил их в колонию на 9 лет.