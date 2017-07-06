Дом на Шлюзе вспыхнул из-за короткого замыкания

Пожар на ул. Белоусова
Пожар на ул. Белоусова

Вечером 5 июля на ул. Белоусова в новосибирском микрорайоне Шлюз загорелся частный бревенчатый дом.


«Крыша и чердак дома выгорели дотла. Насколько сильно пострадал дом внутри, сказать трудно, поскольку не было возможности заглянуть в него. Могу точно сказать, что сильно обгорели 3 стороны дома, а веранда почти не пострадала. Знаю, что хозяйке дома знакомые предлагали пойти на ночь к ним <…> Насколько мне известно, все живы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Марк Ковтун в переписке в соцсети «ВКонтакте».


По словам очевидца, пожар произошёл в доме № 38 по ул. Белоусова.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о том, что на ул. Белоусова горит частный бревенчатый дом, поступило к пожарным в 22:43. 


«Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в дом произошло возгорание. В результате пожара огнем повреждена крыша частного дома [на площади 80 кв. м]. Внутри дом не поврежден», — сообщили в ведомстве.


В МЧС уточнили, что потушить открытый огонь пожарным удалось в 22:58, а полностью справиться с пожаром — в 00:23. Погибших и пострадавших нет.


Несколькими днями ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о страшном пожаре, который уничтожил жилой дом на ул. Чехова. Крова лишилась большая семья из 20 человек.

Ольга Хмелевская
Фото и видео Марка Ковтуна

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