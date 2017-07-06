«Тойота» въехала в разворачивающийся «Рено» у кинотеатра «Аврора»

Место аварии

Ночью 6 июля разворачивающийся «Рено» столкнулся с «Тойотой» около кинотеатра «Аврора» в Новосибирске: в аварии двое пострадавших.





Авария произошла в час ночи около дома на Карла Маркса, 49. «34-летний водитель автомобиля "Рено Логан", двигавшейся в сторону Октябрьского моста, при совершении разворота стал участником столкновения с "Тойота Карина" под управлением 29-летнего водителя», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







В аварии пострадали водитель «Рено Логан» — у него травма головы, а также пассажирка «Тойоты Карина» — у нее ушиб колена.







В ночном ДТП пострадали двое человек





Водитель «Рено Логан» пояснил сотрудникам ГИБДД, что не увидел «Тойоту», потому что якобы она ехала без включенных фар. При этом водитель «Тойоты» утверждает, что он ехал «в правом ряду со скоростью 50 км/ч на освещенном участке дороги» и столкнулся с «Рено», который не уступил ему дорогу при развороте.







Аварии часто происходят во время разворотов и поворотов водителей. Недавно поворачивающая «Тойота» не пропустила мотоциклиста, оба водителя получили тяжёлые травмы.

