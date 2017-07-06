«Тойота» въехала в разворачивающийся «Рено» у кинотеатра «Аврора»

Место аварии
Место аварии

Ночью 6 июля разворачивающийся «Рено» столкнулся с «Тойотой» около кинотеатра «Аврора» в Новосибирске: в аварии двое пострадавших.


Авария произошла в час ночи около дома на Карла Маркса, 49. «34-летний водитель автомобиля "Рено Логан", двигавшейся в сторону Октябрьского моста, при совершении разворота стал участником столкновения с "Тойота Карина" под управлением 29-летнего водителя», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


В аварии пострадали водитель «Рено Логан» — у него травма головы, а также пассажирка «Тойоты Карина» — у нее ушиб колена.


В ночном ДТП пострадали двое человек
В ночном ДТП пострадали двое человек


Водитель «Рено Логан» пояснил сотрудникам ГИБДД, что не увидел «Тойоту», потому что якобы она ехала без включенных фар. При этом водитель «Тойоты» утверждает, что он ехал «в правом ряду со скоростью 50 км/ч на освещенном участке дороги» и столкнулся с «Рено», который не уступил ему дорогу при развороте.


Аварии часто происходят во время разворотов и поворотов водителей. Недавно поворачивающая «Тойота» не пропустила мотоциклиста, оба водителя получили тяжёлые травмы.

Ксения Евдокимова
Фото группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Прочтений: 4964
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено