Синоптики назвали дату возвращения тепла

Тепло вернётся только к воскресенью, 9 июля 
Тепло вернётся только к воскресенью, 9 июля 

Синоптики рассказали, когда в Новосибирск вернётся тепло — погода улучшится только к выходным. 


«Осадки прекратятся к 9 июля. Температура повысится до +7...+12 градусов ночью, а днём будет до +21...+26 градусов», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По словам синоптика, 


6 июля Новосибирская область находится в тылу циклона. Поэтому температура воздуха понизилась максимально. Ночью по области было всего +6....+10 градусов тепла. Скорее всего, сегодня будет самый холодный день.


«Произошло вторжение холода. Прошли оба холодных фронта — и арктический, и полярный. Прохождение фронтов сопровождалось осадками, грозовыми ливнями. Их интенсивность вчера была до 14  мм — это класс умеренных дождей, ночью было по области до 8 мм, а по городу — до 3 мм», — пояснил Ренад Ягудин. 


По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня днём будет небольшой дождь, воздух прогреется до +15…+17 градусов. 


Температура воздуха постепенно начнёт повышаться уже завтра, 7 июля. Столбик термометра покажет до +15...+20 градусов тепла. 


Дождливая погода с порывистыми ветрами и ливнями пришла в Новосибирскую область в начале недели. Мощная гроза разыгралась в ночь на 6 июля. Небо разрезали десятки молний, а гром разбудил многих горожан.  НГС.НОВОСТИ сделали подборку самых красивых вспышек над новосибирским небом

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой 

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