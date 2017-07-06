Синоптики назвали дату возвращения тепла

Тепло вернётся только к воскресенью, 9 июля

Синоптики рассказали, когда в Новосибирск вернётся тепло — погода улучшится только к выходным.







«Осадки прекратятся к 9 июля. Температура повысится до +7...+12 градусов ночью, а днём будет до +21...+26 градусов», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По словам синоптика,





6 июля Новосибирская область находится в тылу циклона. Поэтому температура воздуха понизилась максимально. Ночью по области было всего +6....+10 градусов тепла. Скорее всего, сегодня будет самый холодный день.





«Произошло вторжение холода. Прошли оба холодных фронта — и арктический, и полярный. Прохождение фронтов сопровождалось осадками, грозовыми ливнями. Их интенсивность вчера была до 14 мм — это класс умеренных дождей, ночью было по области до 8 мм, а по городу — до 3 мм», — пояснил Ренад Ягудин.





По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня днём будет небольшой дождь, воздух прогреется до +15…+17 градусов.







Температура воздуха постепенно начнёт повышаться уже завтра, 7 июля. Столбик термометра покажет до +15...+20 градусов тепла.







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