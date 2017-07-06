Новосибирский режиссёр снял для московской группы клип с Прилепиным

В клипе использованы кадры из фильма «Гайлер»

На YouTube 5 июля появился видеоклип московской рок-группы «Зверобой», снятый новосибирским режиссёром Петром Дикаревым.







Клип на песню «Голос мой» снят на основе материалов фильма «Гайлер», съемки которого частично велись в Новосибирской области. На момент написания новости видео посмотрели уже больше 1,5 тыс. человек.





«"Гайлер" — картина о том, может ли человек измениться, прожив много лет новой жизнью, а затем ненадолго вернуться к себе прежнему — "войти в одну реку дважды"», — объясняется задумка фильма на канале рок-группы.









Трейлер фильма появился на YouTube еще в феврале. Сами съемки велись в прошлом году. Часть эпизодов была отснята в Ордынском районе. В фильме снимались профессиональные новосибирские актеры, среди которых Константин Телегин и Владимир Дербенцев («Глобус»).





Главную роль в фильме играет известный писатель Захар Прилепин, он же вместе с режиссером Петром Дикаревым («Двойная сплошная. Любовь») является соавтором сценария. На экраны кино должно выйти в этом году.