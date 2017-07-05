На улице Ленина сняли оцепление

Движение по ул. Ленина было блокировано более 4 часов

Около 22:30 полиция сняла оцепление около дома по ул. Ленина, 18 и разрешила движение автомобилей по улице.





Как сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ, после снятия оцепления сотрудники правоохранительных органов ещё продолжали работать в штабе Алексея Навального в здании по ул. Ленина, 18.





Ул. Ленина перекрыли в час пик после 18:00 — на перекрёстке с ул. Урицкого было выставлено оцепление из десятков полицейских.





Один из сотрудников полиции сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что дом по ул. Ленина, 18 был окружён из-за звонка о минировании. На месте также работали пожарные расчёты, кинологи и сапёры. Во время проведения оперативных мероприятий полиция проникла в штаб оппозиционеров.





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ вели трансляцию с места событий.