На улице Ленина сняли оцепление

Движение по ул. Ленина было блокировано более 4 часов
Движение по ул. Ленина было блокировано более 4 часов

Около 22:30 полиция сняла оцепление около дома по ул. Ленина, 18 и разрешила движение автомобилей по улице. 


Как сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ, после снятия оцепления сотрудники правоохранительных органов ещё продолжали работать в штабе Алексея Навального в здании по ул. Ленина, 18. 


Ул. Ленина перекрыли в час пик после 18:00 — на перекрёстке с ул. Урицкого было выставлено оцепление из десятков полицейских. 


Один из сотрудников полиции сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что дом по ул. Ленина, 18 был окружён из-за звонка о минировании. На месте также работали пожарные расчёты, кинологи и сапёры. Во время проведения оперативных мероприятий полиция проникла в штаб оппозиционеров. 


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ вели трансляцию с места событий

Михаил Руднев
Фото Стаса Соколова

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