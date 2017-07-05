Легендарный «Ниссан Джук» вернулся

Популярный кроссовер Nissan Juke вновь можно купить в России, сообщает пресс-центр российского представительства Nissan. Автомобиль был выведен с рынка в прошлом году по причине высокой себестоимости производимых за рубежом машин.





«Продажи компактного кроссовера Nissan Juke, производимого в Великобритании, возобновляются спустя несколько месяцев, в связи со стабилизацией рыночной ситуации», — говорят теперь в Nissan.





Цены на Juke повысились, в минималке кроссовер стоит 1 099 000 руб. против 859 000 руб. в прошлом году. Автомобиль комплектуется бензиновым мотором 1.6 л мощностью 117 л.с., вариатором и только передним приводом. В базовой версии SE имеются противотуманки, зеркала с электроприводом и обогревом, кожаная отделка руля, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности, ESP, цветной дисплей, диски 17-го размера.





Комплектация SE+ имеет навигационный комплекс NissanConnect 2.0 и камеру заднего вида — 1 139 990 руб. Комплектация SE+ Perso получила систему кругового обзора с 4 камерами, систему мониторинга слепых зон и спортивные сиденья — 1 199 990 руб.





В комплектации LE дополнительно имеются ксеноновые фары и кожаные сиденья — 1 239 990 руб.

Максимальная комплектация LE Perso включает в себя 18-дюймовые диски, накладки на бамперах, цветную прострочку на руле и козырьке панели приборов — 1 279 990 руб.











