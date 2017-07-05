Новосибирец погиб в столкновении с грузовиком на трассе в Свердловской области

На месте аварии
На месте аварии

Новосибирец на «Ниве» погиб после столкновения с грузовиком в Свердловской области.


Авария произошла 5 июля в 10:15 на 2-м км автодороги Серов – Североуральск – Ивдель. Столкновение случилось на севере Свердловской области, пишет екатеринбургский сайт E1.RU.


«Водитель автомобиля "Нива" при совершении обгона допустил столкновение с попутным грузовым автомобилем "Ивеко". В результате ДТП водитель "Нивы" получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.


Сотрудниками ГИБДД выяснили, что «Нива» зарегистрирована в Новосибирской области, а погибший в ДТП мужчина возвращался с работы из села Благодатное Североуральского района домой, в Новосибирскую область.


«Ниву» смяло после столкновения
«Ниву» смяло после столкновения


Грузовик «Ивеко»
Грузовик «Ивеко»


ДТП на трассах часто заканчиваются гибелью водителей или пассажиров. Недавно на трассе «Иртыш» в Татарском районе Новосибирской области «Лада» столкнулась с грузовиком DAF: в аварии погибла семейная пара из Омска.

Ксения Евдокимова
Фото УГИБДД по Свердловской области

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