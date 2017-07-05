«Все побежали»: посетителей «МЕГИ» попросили покинуть ТЦ

Посетители быстро покидают ТЦ
Посетители быстро покидают ТЦ

В новосибирском торговом центре «МЕГА» объявили эвакуацию: посетители выбежали на улицу, но их попросили вернуться через 5 минут.


Об эвакуации в СТЦ «МЕГА» объявили около 20:40. «Я была в "МЕГЕ", и по громкой связи начали объявлять какой-то код для сотрудников. Потом уже для покупателей сказали, чтобы все эвакуировались, выходили из торгового центра и отходили подальше от здания. Все быстро побежали», — описала события в «МЕГЕ» очевидица.


Женщина говорит, что в торговом центре было довольно много людей и все были напуганы.


«Минут через 5–7 они объявили, что действие кода прекращено и "МЕГА" работает в привычном режиме. Видимо, ложная тревога», — отметила очевидица.



Корреспонденту НГС.НОВОСТИ по телефону в «МЕГЕ» сказали, что эвакуация была по техническим причинам и сейчас ТЦ работает в обычном режиме.


Эвакуации в «МЕГЕ» проводят довольно часто: в середине июня один из магазинов СТЦ объявил учебную тревогу — по легенде, у них произошло возгорание. Тогда эвакуация продлилась час.

Ксения Евдокимова
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