«Все побежали»: посетителей «МЕГИ» попросили покинуть ТЦ

Посетители быстро покидают ТЦ

В новосибирском торговом центре «МЕГА» объявили эвакуацию: посетители выбежали на улицу, но их попросили вернуться через 5 минут.





Об эвакуации в СТЦ «МЕГА» объявили около 20:40. «Я была в "МЕГЕ", и по громкой связи начали объявлять какой-то код для сотрудников. Потом уже для покупателей сказали, чтобы все эвакуировались, выходили из торгового центра и отходили подальше от здания. Все быстро побежали», — описала события в «МЕГЕ» очевидица.







Женщина говорит, что в торговом центре было довольно много людей и все были напуганы.







«Минут через 5–7 они объявили, что действие кода прекращено и "МЕГА" работает в привычном режиме. Видимо, ложная тревога», — отметила очевидица.











Корреспонденту НГС.НОВОСТИ по телефону в «МЕГЕ» сказали, что эвакуация была по техническим причинам и сейчас ТЦ работает в обычном режиме.





Эвакуации в «МЕГЕ» проводят довольно часто: в середине июня один из магазинов СТЦ объявил учебную тревогу — по легенде, у них произошло возгорание. Тогда эвакуация продлилась час.

