На Красном проспекте провалился асфальт
Ямы на чётной стороне Красного проспекта в Новосибирске образовались возле остановки «Гагаринская».
Ямы на Красном проспекте корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил вечером 5 июля. Судя по фото, на участке дороги образовалось несколько ям, их огородили барьерами и бетонными блоками, и сейчас на месте провала работают дорожники.
Сейчас крупные дороги в Новосибирске ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Реконструкция дороги и ликвидация мест ДТП была запланирована на участке Красного проспекта от ул. Писарева до Мочищенского шоссе.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова
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