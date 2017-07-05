На Красном проспекте провалился асфальт

Некоторые ямы наполнились водой

Ямы на чётной стороне Красного проспекта в Новосибирске образовались возле остановки «Гагаринская».





Ямы на Красном проспекте корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил вечером 5 июля. Судя по фото, на участке дороги образовалось несколько ям, их огородили барьерами и бетонными блоками, и сейчас на месте провала работают дорожники.





Ямы на проезжей части Красного проспекта





Для проезда по Красному проспекту в месте провала осталось две полосы





Ямы на Красном проспекте





Сейчас крупные дороги в Новосибирске ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Реконструкция дороги и ликвидация мест ДТП была запланирована на участке Красного проспекта от ул. Писарева до Мочищенского шоссе.