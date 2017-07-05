На Красном проспекте провалился асфальт

Некоторые ямы наполнились водой
Некоторые ямы наполнились водой

Ямы на чётной стороне Красного проспекта в Новосибирске образовались возле остановки «Гагаринская».


Ямы на Красном проспекте корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил вечером 5 июля. Судя по фото, на участке дороги образовалось несколько ям, их огородили барьерами и бетонными блоками, и сейчас на месте провала работают дорожники.


Ямы на проезжей части Красного проспекта
Ямы на проезжей части Красного проспекта


Для проезда по Красному проспекту в месте провала осталось две полосы
Для проезда по Красному проспекту в месте провала осталось две полосы


Ямы на Красном проспекте
Ямы на Красном проспекте


Сейчас крупные дороги в Новосибирске ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Реконструкция дороги и ликвидация мест ДТП была запланирована на участке Красного проспекта от ул. Писарева до Мочищенского шоссе.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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