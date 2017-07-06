Директор фирмы, захватившей бесплатную стоянку, проиграл суд борцам с незаконными парковками

Денис Новичков и Антон Соколов регулярно проверяют муниципальные парковки и выкладывают видеоролики
Денис Новичков и Антон Соколов регулярно проверяют муниципальные парковки и выкладывают видеоролики

Суд Дзержинского района отказался наказывать борцов с захватами муниципальных парковок Дениса Новичкова и Антона Соколова по иску земельно-кадастровой компании «Геостарт». Фирма, которая составляет карты, обвинила общественников в том, что они опорочили ее деловую репутацию, выложив в интернет 16 февраля видео, где показан скандал с директором и охранником. Компания требовала удалить из интернета ролик (показать его мы, к сожалению, не можем из-за обилия ненормативной лексики. — И.К.).


«Производство по делу было прекращено судом, потому что дело не подведомственно судам общей юрисдикции, заявленные требования истца в таком виде не могут быть рассмотрены в рамках суда общей юрисдикции. Плюс позиция адвоката, представлявшего интересы истца, была непонятна», — рассказал юрист Игорь Колодников, защищавший общественников, и добавил, что по закону у «Геостарта» есть возможность обжаловать решение суда в течение 15 дней.


Как уточнили общественники, это первый раз, когда их попытались наказать через суд — остальные герои их роликов, хоть и постоянно этим угрожают, иски не подавали.


Руководитель ООО «Геостарт» Владимир Опанасенко настроен решительно и заявил НГС.НОВОСТИ, что будет судиться до последнего.


«Конечно, мы будем продолжать [судиться], потому что... Ну вы знаете, беспредел. Вот эти, как их назвать-то? Ну не панкеры... Я даже слово-то не знаю. <...> Решили себе зарабатывать имидж на почве борьбы якобы за муниципальные стоянки. Но они нарвались на нас, объясню почему: мы землю выкупили, у нас частная земля», — заметил г-н Опанасенко. 


Денис Новичков парирует: «По кадастровой карте парковка не их, а муниципальная». Здание ООО «Геостарт» расположено по адресу ул. Некрасова, 44.  


Общественники Денис Новичков и Антон Соколов регулярно проверяют и снимают на видео муниципальные парковки, которые частные фирмы перегораживают, чтобы устроить стоянку для своих работников и клиентов. Видео своих рейдов они выкладывают на YouTube. Одна из проверок общественников в итоге довела до того, что прокуратура заинтересовалась законностью сбора платы на парковке возле зоопарка



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Илья Калинин
Стопкадр видео
Видео youtube.com, канал «Новосибирский»

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