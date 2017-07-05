Огромный тополь упал на дом в Октябрьском районе

Упавший тополь перегородил дорогу около дома на ул. Чехова, 144
Упавший тополь перегородил дорогу около дома на ул. Чехова, 144

Огромный старый тополь рухнул во дворе дома в Октябрьском районе Новосибирска — за несколько секунд до этого из-под дерева успел выбежать мужчина.


Тополь, давно росший во дворе 4-этажного дома на ул. Чехова, 144, рухнул 5 июля около 18:30.


«Я живу на первом этаже. Слышу удар, подбегаю к окну и вижу: дерево стоит. Выскочили на улицу все жильцы, высунулись из окон. Дерево развесистое, как окна не разбило — не знаю. Оно постояло маленько, упершись верхушкой на верхние этажи. Девушка выскочила — машину свою отогнала, ещё мужчина под это дерево полез — хотел пройти, а оно затрещало и стало падать. Мужчина отскочил», — описала происходящее жительница дома.


Тополь не сломался, а вывернулся прямо с корнем. Сначала дерево опёрлось о дом, посыпались ветки, ствол разломился и упал, по пути сломав берёзу. Женщина предположила, что виной всему сегодняшний сильный ветер. Сейчас к дому приехали сотрудники управляющей компании и уже наполовину распилили дерево.


Владелица машины успела отогнать её до падения дерева
Владелица машины успела отогнать её до падения дерева


«У нас и с одной стороны дома такие тополя, и с другой. Вообще страшно, сейчас эти ураганы, сильные ветра. Около дома все старые деревья, такие огромные», — беспокоится жительница.


Ветер этим летом не первый раз вырывает деревья с корнем: две недели назад в Оби прошёл сильный град, после которого жители вышли на уборку поваленных деревьев с бензопилами.

Ксения Евдокимова
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