Полиция заносит в оцепленный штаб Навального чёрные пакеты
Сотрудники полиции перекрыли ул. Ленина в Новосибирске — проезд закрыт от перекрёстка с ул. Урицкого в сторону проспекта Димитрова.
На месте работают полицейские и кинологи.
Рядом с зоной перекрытия появился странный молодой человек в маске, который держит в руках листовку с портретом Алексея Навального. Полицейские снимают его на мобильники.
Пожарные машины уже покинули ул. Ленина. «Скорая», полиция и фургон с сапёрами ещё работают.
По информации Сергея Бойко, двое задержанных волонтёров доставлены в отдел полиции по Железнодорожному району — им грозит административная ответственность по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). О судьбе третьего задержанного, который, по предварительной информации, просто проходил мимо места событий и громко возмущался происходящим, пока ничего не известно.
Уточнение с места событий: чёрные пакеты заносят в офис на ул. Ленина, 18, а не выносят. Тем интереснее.
Сотрудники штаба с ул. Ленина, 18 рассказывают, что из компьютеров в офисе заблаговременно вытащены жёсткие диски — системные блоки стоят пустые.
УАЗ полиции, прибывший на ул. Ленина, украшен наклейками с призывами бороться с фашизмом и экстремизмом. Также на заднем стекле размещён портрет Героя России Магомеда Нурбагандова — сотрудника Росгвардии, погибшего в прошлом году в Дагестане от рук экстремистов.
Улица перекрыта уже почти 2 часа, но финала спецоперации ещё не видно.
Как сообщают очевидцы, из здания выносят чёрные полиэтиленовые пакеты, об их содержимом ничего не известно.
Страсти на ул. Ленина не утихают — к входу в штаб подогнали полицейский «пазик». Работники штаба подозревают, что из помещения будут что-то выносить.
Тем временем на перекрестке ул. Урицкого – Ленина появился и спецавтомобиль сапёров с надписью «Разминирование» на кузове.
В толпе за оцеплением появился ещё один недовольный горожанин, которого не пускают к машине, — он просит разрешения забрать автомобиль или хотя бы ключи от дома, которые он оставил в машине.
Полицейские кинологи вскрыли подвал во внутреннем дворе здания.
В зоне оцепления на ул. Ленина находится около 15 автомобилей, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ. Забрать машины пока нельзя, к автомобилям не пускают, жалуется один из автовладельцев.
В дом на ул. Ленина, 18 начали пускать жильцов — но только при предъявлении паспорта с пропиской.
Сергей Бойко заявляет, что задержанных уже трое — 2 волонтёра и «сочувствующий прохожий, который просил вывести людей из здания, если оно заминировано».
Единственным задержанным пока является волонтёр штаба. Гладченко считает, что «он слишком резко себя вёл, говорил о гражданских правах, и полиция решила его убрать».
Из офиса вышли кинологи и пожарные, но оцепление не снято. Возле здания толпится сотня человек.
«14 часов вместе с сотрудниками центра "Э" колом стояли под нашими дверьми и не могли войти в офис. Они пытались войти внутрь, но мы им вежливо отказывали. И вот спустя 14 часов они придумали этот "креатив", — рассказал один из руководителей штаба, Андрей Гладченко. — Они оттеснили наших волонтёров за оцепление, выломали двери и вошли внутрь».
По информации корреспондента НГС.НОВОСТИ, который находится возле оцепленного здания, на место вызвали работников электросетевой компании АО «РЭС» — возможно, здание могут обесточить.
Руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, который находится на месте, исключил, что в его офисе может быть взрывное устройство — с утра в помещении никого не было.
Полиция начала ломать дверь в офис новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального, помещение которого как раз и находится в доме по ул. Ленина, 18. О том, что работа штаба заинтересовала правоохранительные органы, НГС.НОВОСТИ писали сегодня утром.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает о задержании одного из прохожих, который громко возмущался по поводу перекрытия улицы.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает, что из здания не выпускают даже работников БИНБАНКа, который находится на первом этаже.
У дома начали работать кинологи. Также прибыли пожарные расчёты.
Полицейский из оцепления сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что дом по ул. Ленина, 18 оцеплен из-за звонка о минировании. Здание окружено полицейскими со всех сторон — к дому не подпускают прохожих и жильцов.
НГС.НОВОСТИ
Фото Алексея Кошлякова, Александра Агафонова, Густаво Зырянова