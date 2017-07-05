Полиция заносит в оцепленный штаб Навального чёрные пакеты

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Полиция у дома на ул. Ленина, 18. Фото Алексея Кошлякова
Полиция у дома на ул. Ленина, 18. Фото Алексея Кошлякова

Сотрудники полиции перекрыли ул. Ленина в Новосибирске — проезд закрыт от перекрёстка с ул. Урицкого в сторону проспекта Димитрова.


На месте работают полицейские и кинологи.


Видео с места событий


Рядом с зоной перекрытия появился странный молодой человек в маске, который держит в руках листовку с портретом Алексея Навального. Полицейские снимают его на мобильники.


Человек в маске стоит на газоне в зоне оцепления. Фото Густаво Зырянова
Человек в маске стоит на газоне в зоне оцепления. Фото Густаво Зырянова


Человек с портретом оппозиционера в руках скрыл лицо под маской. Фото Александра Агафонова
Человек с портретом оппозиционера в руках скрыл лицо под маской. Фото Александра Агафонова


Пожарные машины уже покинули ул. Ленина. «Скорая», полиция и фургон с сапёрами ещё работают.


По информации Сергея Бойко, двое задержанных волонтёров доставлены в отдел полиции по Железнодорожному району — им грозит административная ответственность по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). О судьбе третьего задержанного, который, по предварительной информации, просто проходил мимо места событий и громко возмущался происходящим, пока ничего не известно. 


Уточнение с места событий: чёрные пакеты заносят в офис на ул. Ленина, 18, а не выносят. Тем интереснее. 


Сотрудники штаба с ул. Ленина, 18 рассказывают, что из компьютеров в офисе заблаговременно вытащены жёсткие диски — системные блоки стоят пустые. 


УАЗ полиции, прибывший на ул. Ленина, украшен наклейками с призывами бороться с фашизмом и экстремизмом. Также на заднем стекле размещён портрет Героя России Магомеда Нурбагандова — сотрудника Росгвардии, погибшего в прошлом году в Дагестане от рук экстремистов.


Заднее стекло полицейского «уазика» на месте событий. Фото Алексея Кошлякова
Заднее стекло полицейского «уазика» на месте событий. Фото Алексея Кошлякова


Улица перекрыта уже почти 2 часа, но финала спецоперации ещё не видно. 


Наблюдатели из окон следят за происходящим на ул. Ленина. Фото Густаво Зырянова
Наблюдатели из окон следят за происходящим на ул. Ленина. Фото Густаво Зырянова


Полицейские в бронежилетах на перекрытой улице в тихом центре. Фото Густаво Зырянова
Полицейские в бронежилетах на перекрытой улице в тихом центре. Фото Густаво Зырянова


Пожарные расчёты стоят на ул. Ленина уже почти 2 часа. Фото Густаво Зырянова
Пожарные расчёты стоят на ул. Ленина уже почти 2 часа. Фото Густаво Зырянова


Как сообщают очевидцы, из здания выносят чёрные полиэтиленовые пакеты, об их содержимом ничего не известно.


Страсти на ул. Ленина не утихают — к входу в штаб подогнали полицейский «пазик». Работники штаба подозревают, что из помещения будут что-то выносить.


Тем временем на перекрестке ул. Урицкого – Ленина появился и спецавтомобиль сапёров с надписью «Разминирование» на кузове.


Спецавтомобиль «Разминирование» на перекрёстке ул. Ленина – Урицкого. Фото Михаила Руднева
Спецавтомобиль «Разминирование» на перекрёстке ул. Ленина – Урицкого. Фото Михаила Руднева


В толпе за оцеплением появился ещё один недовольный горожанин, которого не пускают к машине, — он просит разрешения забрать автомобиль или хотя бы ключи от дома, которые он оставил в машине. 


Полицейские кинологи вскрыли подвал во внутреннем дворе здания.


Кинологи зашли в подвал на ул. Ленина, 18. Фото Алексея Кошлякова
Кинологи зашли в подвал на ул. Ленина, 18. Фото Алексея Кошлякова


Подвалы дома обследует полиция. Фото Алексея Кошлякова
Подвалы дома обследует полиция. Фото Алексея Кошлякова


В зоне оцепления на ул. Ленина находится около 15 автомобилей, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ. Забрать машины пока нельзя, к автомобилям не пускают, жалуется один из автовладельцев. 


В дом на ул. Ленина, 18 начали пускать жильцов — но только при предъявлении паспорта с пропиской. 


Сергей Бойко заявляет, что задержанных уже трое — 2 волонтёра и «сочувствующий прохожий, который просил вывести людей из здания, если оно заминировано».


Единственным задержанным пока является волонтёр штаба. Гладченко считает, что «он слишком резко себя вёл, говорил о гражданских правах, и полиция решила его убрать».


Из офиса вышли кинологи и пожарные, но оцепление не снято. Возле здания толпится сотня человек. 


По состоянию на 19:00, ул. Ленина остаётся перекрытой. Фото Алексея Кошлякова
По состоянию на 19:00, ул. Ленина остаётся перекрытой. Фото Алексея Кошлякова


«14 часов вместе с сотрудниками центра "Э" колом стояли под нашими дверьми и не могли войти в офис. Они пытались войти внутрь, но мы им вежливо отказывали. И вот спустя 14 часов они придумали этот "креатив", — рассказал один из руководителей штаба, Андрей Гладченко. — Они оттеснили наших волонтёров за оцепление, выломали двери и вошли внутрь».


По информации корреспондента НГС.НОВОСТИ, который находится возле оцепленного здания, на место вызвали работников электросетевой компании АО «РЭС» — возможно, здание могут обесточить.


Полиция у входа в штаб оппозиции на ул. Ленина, 18. Фото Густаво Зырянова
Полиция у входа в штаб оппозиции на ул. Ленина, 18. Фото Густаво Зырянова


Руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, который находится на месте, исключил, что в его офисе может быть взрывное устройство — с утра в помещении никого не было. 


Полиция начала ломать дверь в офис новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального, помещение которого как раз и находится в доме по ул. Ленина, 18. О том, что работа штаба заинтересовала правоохранительные органы, НГС.НОВОСТИ писали сегодня утром. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает о задержании одного из прохожих, который громко возмущался по поводу перекрытия улицы. 


Перекрёсток ул. Ленина – Урицкого вечером 5 июля. Фото Стаса Соколова
Перекрёсток ул. Ленина – Урицкого вечером 5 июля. Фото Стаса Соколова


Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает, что из здания не выпускают даже работников БИНБАНКа, который находится на первом этаже.


У дома начали работать кинологи. Также прибыли пожарные расчёты. 


К зданию стянуты пожарные машины. Фото Александра Агафонова
К зданию стянуты пожарные машины. Фото Александра Агафонова


Полицейский из оцепления сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что дом по ул. Ленина, 18 оцеплен из-за звонка о минировании. Здание окружено полицейскими со всех сторон — к дому не подпускают прохожих и жильцов. 


Перекрытая ул. Ленина. Фото Александра Агафонова
Перекрытая ул. Ленина. Фото Александра Агафонова


НГС.НОВОСТИ
Фото Алексея Кошлякова, Александра Агафонова, Густаво Зырянова

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